氣爆案高市府免賠　孫大千：我是陳菊就一頭撞死！

2014 年高雄氣爆案釀成重大死傷，高雄地院昨（23）日宣判，認定主要禍首以高雄市府責任最大，不過由於市府部分已逾賠償請求權二年時效，免除賠償分擔，因此 3000 多位災民確定無法向市府求償。對此，國民黨前立委孫大千痛批，如果他是陳菊，早就恨不得一頭撞死算了！

孫大千指出，明明身為高雄氣爆最主要的始作俑者，竟然可藉著巧妙的障眼法，搖身一變成為捍衛市民權益的正義使者，還從全國善良民眾的手中募集大量捐款，大做散財童子，最後又順利高票連任。孫大千也提出四點呼籲：



▲國民黨前立委孫大千呼籲陳菊應向國人致歉。（圖／中央社資料圖片）