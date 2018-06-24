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氣爆案高市府免賠　孫大千：我是陳菊就一頭撞死！

編輯中心／綜合報導2018/06/24 11:41
▲國民黨前立委孫大千。（圖／孫大千提供）
▲國民黨前立委孫大千。（圖／孫大千提供）

2014 年高雄氣爆案釀成重大死傷，高雄地院昨（23）日宣判，認定主要禍首以高雄市府責任最大，不過由於市府部分已逾賠償請求權二年時效，免除賠償分擔，因此 3000 多位災民確定無法向市府求償。對此，國民黨前立委孫大千痛批，如果他是陳菊，早就恨不得一頭撞死算了！

孫大千指出，明明身為高雄氣爆最主要的始作俑者，竟然可藉著巧妙的障眼法，搖身一變成為捍衛市民權益的正義使者，還從全國善良民眾的手中募集大量捐款，大做散財童子，最後又順利高票連任。孫大千也提出四點呼籲：


國民黨前立委孫大千呼籲陳菊應向國人致歉。（圖／中央社資料圖片）

第一，請陳菊正式代表高雄市政府向全國人民道歉，並勇敢負起政治責任、給大家一個交代。

第二，高雄市政府應立即啟動內部調查，還原之所以造成氣爆事件的真相，並儘速公布調查報告，追究市府相關失職人員的政治、行政、法律責任。

第三，請陳菊不要再將高雄氣爆的災後重建，當作市府團隊三不五時對外誇耀的豐功偉績，因為簍子根本是你們所捅出來的，高雄市民只是無辜受害的犧牲品。

第四，請監察院主動介入調查，了解在氣爆事件中，究竟是誰下令刻意隱瞞事實、轉嫁市府的責任，最後導致 3000 多位受害市民錯失了求償的時機，並將這些幕後黑手移送公務人員懲戒委員會。

關鍵字陳菊孫大千高雄氣爆求償
陳菊：我在市長任內徹底改變高雄

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