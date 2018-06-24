飛航中為盲聾乘客手語翻譯 少女溫暖人心

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）19日從波士頓飛往目的地洛杉磯、途中停靠俄勒岡州波特蘭的班機。又盲又聾的乘客庫克（ Tim Cook）從一登機之後，空服員與鄰座乘客便紛紛幫忙。

住在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的15歲少女戴利（Clara Daly）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，社群網站排山倒海般的熱烈回應，讓她覺得無比開心。她說：「希望更多人能夠了解，在我們所生活的這個世界裡，不管怎麼樣，大家都應該彼此幫忙。」

（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）橫跨美國東西岸的長途航班，一名盲聾乘客需要協助，空服員卻無法與他溝通。一名15歲少女挺身而出用手語翻譯，善行被鄰座乘客拍照貼網，獲得91萬多網友按讚。

同機乘客史克利布納（Lynette Scribner）在臉書發文寫道，庫克原本被劃在中間座位，坐在走道座位的男性乘客立刻主動換座，幫忙庫克在咖啡加奶精，並陪同庫克走去洗手間。

史克利布納指出，空服人員與庫克手碰著手嘗試溝通，卻無法了解庫克表達什麼，幾名空服人員討論後，決定廣播詢問是否有人懂得手語。

史克利布納寫道，這時候，這名可愛女孩就出現了。15歲的她因為有讀寫障礙（dyslexia）而學習美國手語（American Sign Language）。接下來飛航途中，她一直協助庫克，確認他的需求都有獲得照顧。看著她一個字一個字用手語，與庫克手碰手比劃，真的很厲害。

美國有線電視新聞網報導，庫克結束在波士頓探望妹妹，這次搭機要回波特蘭。戴利說，飛航途中總共三次幫忙庫克手語翻譯，「一次幫他要水喝，一次告訴他時間，航程最後的一小時則是陪他聊天。」

她說，透過手語交談，得知庫克以前當過銷售員，也聊到彼此都有親戚住在波士頓，庫克還問她對於未來人生有何計畫。

史克利布納在臉書分享的照片中，有著金色捲髮的戴利穿著白色上衣，與留著大鬍子的庫克手拉著手。

阿拉斯加航空公司網站的部落格專區22日也分享了戴利熱心助人的故事。一位空服員指出：「戴利真的很棒，可以看得出來庫克非常興奮有人可以跟他溝通，她真的是個天使。」阿拉斯加航空公司指出，班機抵達波特蘭機場時，一名來自老人院的照護員便在機場登機門等候庫克。（編輯：紀錦玲）1070624