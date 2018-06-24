國軍擬登美軍艦見習醫療 國防部：不評論

（中央社記者游凱翔台北24日電）媒體報導，醫療人道救援可望成為台美交流重要一步，國軍計畫11月派出由海軍、醫療人員組成的小組到美軍艦艇上見習海上醫療及救援；國防部今天回應，沒有評論及進一步的說明。

自由時報報導，醫療人道救援互動可望成為台美交流的重要一步，台美軍方計畫8月共組國際醫療團隊，到南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動；11月派出海軍、醫療人員組成的小組，到美軍艦艇見習美國海軍的海上醫療及救援機制。

國防部發言人陳中吉受訪時回應：「沒有評論及進一步的說明。」