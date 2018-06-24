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〈人物〉陳啟蒙掌舵衝刺手機、AI、IOT 先整合內

鉅亨網2018/06/24 11:47
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台灣智慧手機市場競爭激烈，台灣三星電子行動與資訊事業部副總陳啟蒙強調，挑戰的事總是要有人做，有信心在過去的經驗加上團隊優秀人才，在 2 年內打造出更 Premium、年輕化的品牌形象，同時也將強化在 VR、AI、IOT 的布局，掌握未來的新興商機。

陳啟蒙接任行動與資訊事業部副總才 1 個多月，對於未來在行銷、零售與各業務的戰略藍圖已有清楚的規畫，他說，三星各部門的人員的素質很好，短期內要先把內部整合成最大戰力，同時在行銷、零售、電商上也會陸續改變，整個行動資訊部門，不僅是手機業務，還會強化創新事業的布局。

陳啟蒙表示，行銷在優質品牌形象要做的更好，這塊非常重要，現有 70 家三星智慧館，在三創率先改裝成體驗館之後，今年在六都將選擇適合的店點陸續展開改裝。

陳啟蒙指出，三星智慧館的定位以銷售、售後服務為主；三星體驗館的定位則是以六都一級商圈、40 坪以上的店點、導入 Galaxy Ecosystem、客製化內容為主，用更多元的專屬內容提供消費者更滿意的服務。

陳啟蒙以三創體驗館為例說明，三創門市是全台三星智慧館第一名的門市，營業額占整體三星智慧館 10%，單月來客量約 2~3 萬人次，在轉成體驗館後，由原本 20 坪擴大成 53 坪的營業空間，目標希望可以帶動業續成長 1.5 倍。

陳啟蒙認為，自去年下半年起，整體手機銷售市場及方式，隨著市場飽和加上電信業者補貼減少，消費者的購機行為從綁約開始轉成購買單機，通路從通訊行轉變成電商或品牌實體門市。

他說，許多消費者在電商購買前，會先到實體門市體驗產品，品牌門市能提供優質的產品體驗相當重要，這也是三星在努力的方向，以 5 月間的 499 資費方案來說，市場狀況發生變化，三創門市在 499 資費方案後營業額成長 30%。

在通路布局上，陳啟蒙指出，將採虛實整合並進的模式，今年第 1 季，在台灣的零售合作夥伴已超過 350 家，同時也拓展新的電商通路，除現有 Yahoo、PChome、MOMO 購物網、三星商城外，今年新增東森購物網，另外，OTO 的模式也在研擬中。

陳啟蒙強調，到台灣三星兩年多，過去在通信產業有不錯經驗，在 Nokia 任職 13 年，產業經驗加上台灣三星人才優秀，產品線齊全，生態系完整下，短期將先整合內部最大戰力，中期則是在 2 年內打造出三星 Premium 品牌形象，用不一樣的零售新型態，讓消費者要買產品時，第一時間想到的就是三星。

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