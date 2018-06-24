從保守走向現代化 綜觀沙烏地阿拉伯變革

2016年4月批准的「願景2030」（Vision 2030）計畫，包括國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）部分私有化，以及成立2兆美元主權基金。同時也將提升女性在勞動力市場的角色，並且大量投資於不發達的娛樂產業，以促進國內支出。

以下是綜觀這個古老王國在王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）推動廣泛現代化下的變化。

（中央社利雅德24日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯是全球數一數二保守的國家，現正推行重大社經改革，包括今天起准許女性開車。

沙烏地去年8月宣布一項大型觀光業計畫，打算把50座島嶼和紅海（Red Sea）一系列的地點變成豪華度假勝地；還打算在今年發放觀光簽證，為這個沙漠王國再開先例，不過當局尚未宣布確切日期。

●女性站出來

沙烏地去年9月頒布王室命令，宣布2018年6月解除全球唯一禁止女性開車的國家禁令。

其他改革方面，女性今年1月獲准進入足球場看比賽，顯示性別隔離規定逐漸鬆綁。

利雅德當局2月宣布，女性將可開創自己的事業，無須經男性親屬同意。

沙烏地最高宗教機構一位學者也於2月在電視上表示，不應強迫女性穿著剪裁寬鬆、從頭蓋到腳的傳統長袍（abaya）。這是首度有高階宗教人士做出這類聲明。

利雅德當局5月通過新法，將性騷擾入罪。

不過其他限制仍在，包括女性仍須男性親屬同意才能讀書或旅行等。

●終結「具破壞性的想法」

王儲去年10月承諾要讓沙烏地變得「開放」。他說：「我們不會再花30年生命處理具破壞性的想法。」

1979年，約400名極端分子占領麥加（Mecca）大清真寺（Grand Mosque）後，沙烏地社會受到嚴格解讀伊斯蘭律法的瓦哈比教派教義（Wahhabism）主導。

他們不滿社會陷入他們所謂「不道德」的情況，以及穆斯林擁抱「西方」娛樂。這些人之後在一場血腥軍事攻擊中被趕走，但他們的影響力仍在。

宗教領袖採取的措施包括禁止電影，以及對女性祭出諸多限制，要求她們在公共場合必須穿著全身黑色的傳統長袍，並限制她們的角色。

●時裝秀與電影

沙烏地今年2月宣布，將投資640億美元振興娛樂產業，包括新建場地和引進西方表演。

沙烏地去年12月就已先舉行演唱會，接著在今年2月首辦爵士音樂節，且利雅德的大學一場歌劇吸引群眾前往觀賞。

利雅德當局4月首辦時裝週，但僅限女性參加。

沙烏地也出現35年多以來首場公開電影放映，播放好萊塢英雄大片「黑豹」（Black Panther），電影院業者表示門票銷售一空。

●逮捕事件頻傳

沙烏地政府今年6月宣布逮捕17人，讓當局大肆宣揚的自由化行動蒙上陰影。

人權團體表示，被捕者大多是爭取女性開車權、終結男性監護制度的女性維權人士。國安單位則宣稱，這些人密謀「顛覆王國」並與外國勢力合作。有8人暫時獲釋，目前尚待調查結果。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070624