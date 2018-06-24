〈鉅亨看世界〉提升房屋售價的秘訣

根據美國房地產資訊龍頭 Zillow (ZG-US) 日前發布一份報告，研究了 2010 年至 2018 年之間售出房屋的特質，在分析 13.5 萬張照片後，該公司發現將大門漆成黑色、木炭黑或霧黑的房屋，售出時的價格平均比預期高出 6271 美元。

此外，黑色大門不是唯一可增加房屋售價的秘訣，將廚房漆成「燕尾服」顏色的設計，通常可提升售價 1500 美元，所謂的燕尾服設計是把上層櫥櫃漆成白色或淺色，而下層櫥櫃則使用深藍色或黑色。

黑白設計廚房 (圖片來源: zillow)

Zillow 的室內設計專家 Kerrie Kelly 在報告中表示：「我們正看見家居設計的顯著轉變，流行的顏色選擇漸漸朝深色前進，尤其是深藍色、灰色和黑色。」在廚房和房屋外觀使用對比色，將可使屋主透過照片和影片更出色的呈現房屋，並吸引買家注意力。