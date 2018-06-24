影／盧廣仲坦言想拿金鐘獎　談人生目標竟是這個

盧廣仲憑一首《魚仔》，在昨（23）晚金曲獎連奪「最佳作曲人獎」和「最佳年度歌曲獎」，讓他笑稱座位好像才沾一下就要去拿獎了，他在會後慶功宴上更透露，當時實在非常開心，感覺心臟快要跳出胸膛了！
他說：「就是很感謝，回想上一次得金曲獎，也是瞬間拿到，所以感謝金曲獎給我這麼美好的一個年。想到在國中就離開的我阿嬤，還有我最近離開的外婆，她們都會一直在我心裡面，而且都會是我創作的靈感來源，我上次得獎也有跟天上的阿嬤講，這次又多了新加入的外婆，希望她們在天上可以聽到我得獎的消息。」
▲盧廣仲開香檳慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.06.24）
盧廣仲也希望能夠挾金曲獎的威力，繼續拿到下一個獎（金鐘獎，戲劇《花甲男孩轉大人》去年沒報名），「但我覺得獎項都是緣分，主要是工作時候跟同事處得開心，如果戲劇作品大家也能喜歡，我想這就是很大的支持了，至於得獎和交女朋友一樣，就是看緣分。」
現場有媒體提到，盧廣仲未來有沒有出全台語專輯的想法，他馬上回說：「我一個人生目標就是全台語專輯！」似乎已經在醞釀這個想法，他也表示今年應該會繼續出新歌和到外面表演。
▲盧廣仲慶功宴上，《花甲》演員龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
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