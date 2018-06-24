影／盧廣仲坦言想拿金鐘獎　談人生目標竟是這個

盧廣仲憑一首《魚仔》，在昨（23）晚金曲獎連奪「最佳作曲人獎」和「最佳年度歌曲獎」，讓他笑稱座位好像才沾一下就要去拿獎了，他在會後慶功宴上更透露，當時實在非常開心，感覺心臟快要跳出胸膛了！

他說：「就是很感謝，回想上一次得金曲獎，也是瞬間拿到，所以感謝金曲獎給我這麼美好的一個年。想到在國中就離開的我阿嬤，還有我最近離開的外婆，她們都會一直在我心裡面，而且都會是我創作的靈感來源，我上次得獎也有跟天上的阿嬤講，這次又多了新加入的外婆，希望她們在天上可以聽到我得獎的消息。」