閻學通：中國開放 才能要求別國對等開放

但他指出，10年之內中國不可能與美國並駕齊驅。中國綜合國力成長速度已經開始下降，且未來10年不排除繼續下降。

閻學通說，由中美兩國主導的兩極格局很可能在5年內定型，在戰略上，其他國家會就具體議題在中美之間選邊。

陸媒參考消息22日刊出對閻學通的專訪，就世界局勢發展和中國面臨的挑戰發表看法。

（中央社記者張淑伶上海24日電）知名學者、北京清華大學國際關係研究院院長閻學通表示，只有中國開放，才能要求別國也對等開放。美國總統川普的施壓，給了中國進一步開放的理由，能促進落後行業轉型。

他認為，從國際關係來看，近2年內，中國面臨的較大問題將是如何應對川普的不確定性，因為川普是「一人決策，政策連續性很差，不可預測性很強」。

至於中期5年內，閻學通認為，台灣分離主義會進一步發展，需要防範「引發中美全面對抗的危險」。長期10年，「最大的外部風險，可能是台灣分離主義問題」，需要有效的「管控機制」。

在中國未來的興衰方面，閻學通認為，沒有任何外部勢力能扭轉中國崛起趨勢，崛起的成敗在於中國國內政策而非外力。

他說，1980年代以來，中國最成功、最核心的經驗就是改革開放，而且開放是決定性的，沒有開放的改革也可能是一種倒退。開放可借鑑別國先進經驗、改革自身不足。「只有我們開放，才能對等要求他國對我國開放」。

他認為，中國綜合國力僅次於美國，因此中國總體開放程度和信心，都應高於除美國之外的所有國家，這對中國有利。「從道義上講，只有我們對外開放，才有要求他國對我國開放的合法性」。

閻學通說，川普給中國提供了一個戰略機會，利用川普製造的壓力加快和加大中國的開放政策，必將促進中國落後行業的轉型。（編輯：林克倫）1070624