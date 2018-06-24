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中央社

小魚見證莫拉克 脫逃長成72公斤龍膽石斑

中央社2018/06/24 11:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣太麻里三和定置漁網今早捕獲罕見龍膽石斑，重達72公斤；石斑魚專家何源興研判，應該是8年多前莫拉克颱風時，從屏東養殖場脫逃的小魚。

三和定置漁場的漁民說，即將進入颱風季節，明天就要拆網，沒想到今天最後一天，幸運地抓到這尾大龍膽石斑，長超過150公分，重72公斤，魚肉每斤賣到新台幣600元價錢。

水試所東部海洋生物研究中心主任、石斑魚專家何源興研判，這尾罕見的龍膽石斑應該是8年多前莫拉克風災，從屏東養殖場逃逸的魚，2009年8月當時莫拉克風災造成屏東沿海一帶淹水，許多養殖池的魚流到太平洋。

何源興說，這隻龍膽石斑不是天然海域繁殖的，台灣海域龍膽石斑數量不多，「甚至連要找到一對都很困難」，因此不可能是野生繁殖，應是從養殖池流出，台灣只有屏東養殖池的龍膽石斑曾在莫拉克風災時溢流。

何源興說，8年多前這條魚應該還是幼苗，慢慢的從屏東海域游到台東海域，經過8年多的時間從不到1公斤長到72公斤；不過，如果是在正常養殖場，應該長到85 公斤，野外食物較少。

何源興表示，研判當年流出的龍膽石斑尚未在台東海域繁殖成族群，如果有「性轉換」出現成對開始繁殖，產生族群那就不好了，龍膽石斑是肉食，專吃小魚、蝦子，這樣魚資源會越來越少。

8年多前莫拉克颱風造成屏東縣林邊一帶淹水，許多養殖池的龍膽石斑流入太平洋，順著沿岸漂流，成魚8天後就游到台東太麻里海邊。

那段時間，太麻里海邊每天都出現釣龍膽石斑的人潮，只要下竿就有收穫，一般高手一天可以釣滿2個水桶。（編輯:陳政偉/孫承武）1070624

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