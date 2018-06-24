小魚見證莫拉克 脫逃長成72公斤龍膽石斑

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣太麻里三和定置漁網今早捕獲罕見龍膽石斑，重達72公斤；石斑魚專家何源興研判，應該是8年多前莫拉克颱風時，從屏東養殖場脫逃的小魚。

三和定置漁場的漁民說，即將進入颱風季節，明天就要拆網，沒想到今天最後一天，幸運地抓到這尾大龍膽石斑，長超過150公分，重72公斤，魚肉每斤賣到新台幣600元價錢。

水試所東部海洋生物研究中心主任、石斑魚專家何源興研判，這尾罕見的龍膽石斑應該是8年多前莫拉克風災，從屏東養殖場逃逸的魚，2009年8月當時莫拉克風災造成屏東沿海一帶淹水，許多養殖池的魚流到太平洋。