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中央社

代表立法院關心 蔡其昌探視傘兵秦良丰

中央社2018/06/24 11:58
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中24日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前病情穩定，立法院副院長蔡其昌今天到醫院代表立法院傳達關心，並進入病房為秦良丰加油打氣，希望他能早日康復。

蔡其昌今天到台中童綜合醫院探視秦良丰，聽取醫療團隊解說秦良丰的恢復狀況後，進入病房為秦良丰加油打氣。

蔡其昌說，國軍弟兄為捍衛國土安全日夜辛勤操練，訓練出紮實的戰技和體魄，盡心盡力守護中華民國的國土，是國家安全的守護者，任何人員的受傷都是國家的損傷，對於秦良丰的奉獻付出、保衛國家的信念，表示感動與感謝。

童綜合醫院表示，秦良丰自入院時的從昏迷指數（滿分15分）3分進步到11分，目前意識清醒、整體狀況平穩，沒有泌尿道感染、肺炎等狀況，管灌營養吸收好，睡眠狀況改善，可用嘴形與家屬、醫護工作人員做簡單的表達與回應，醫療團隊持續積極介入呼吸訓練及復健治療。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨於穩定。（編輯：陳政偉/孫承武）1070624

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