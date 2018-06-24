台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

（中央社記者田裕斌台北24日電）外資上週賣超台股金額擴大至新台幣480億元，累計今年至6月22日賣超逼近2300億元，雖然面臨外資強大賣超，但台股依舊在內資硬挺下，守在萬點大關之上。

距離台股上半年結束還剩最後一週，指數位置距離去年底收盤10642.86點，僅差約250點；但在美中貿易戰爆發、美國升息次數可能從3次增至4次下，台股短線跌幅相當大，自高點以來10個交易日跌掉360點，季線10880點、半年線10868點都岌岌可危。

摩根投信亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲市場今年受到美中貿易戰爭、川金會談、東協選舉等不確定因素干擾，加上美元意外轉強、美債殖利率上升等衝擊，導致外資獲利漲多部位而出脫亞洲資產，造成亞股波動大增，台股自然也不例外。