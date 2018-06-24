NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈三奇熱氣球嘉年華　民眾期待續辦南韓太愛犯規　墨西哥總仔有意見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

指考應試不失分 先瞭解違規事項好預防

中央社2018/06/24 12:03
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北24日電）大學指考7月登場，考生除了把握時間複習，也要瞭解試場相關規則，避免因違規而失分，大考中心也整理常見的違規事件和預防小叮嚀，提醒考生注意。

根據大學入學考試中心資料顯示，以103學年度至106學年度為例，每年都有100多件的違規件數，依違規情節所對應的試場規則，這些考生分別被扣減該科成績2分或5分、甚至扣該科全部成績，可能因此與自己理想的校系擦身而過。

為了讓考生更瞭解試場規則，大考中心也整理常見的違規事件和預防小叮嚀，在違規態樣中，以試場內的手機、手錶等物品發出聲響最多，根據試場規則，考生攜帶入場（含臨時置物區）的物品，應試時不得有發出聲響或影響試場秩序，違者扣減其該節成績2分。

大考中心提醒，手機或穿戴式裝置（如小米手環、運動手錶）可交給陪考親友保管，如無陪考親友，就要放在試場的臨時置物區，並於考試入場前，取出手機電池（電池電力不足，即使關機也有可能發出聲響），否則至少要關機並取消鬧鈴設定，手錶如有鬧鈴或整點報時功能，一定要取消設定 。

107學年度起，指考改為考試前寄發考試通知，取消製發准考證，考生入場應試時，必須攜帶有效證件（身分證正本、附照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕照正本之一）應試。

大考中心表示，依試場規則，考生應攜帶有效證件正本應試，如未攜帶但經監試人員查核並確認為考生本人者，先准予應試，但當節考試結束鈴聲響畢前仍未將證件送達試務辦公室者，將扣減該節成績2分，因此提醒考生考試當天務必攜帶有效身份證件，最好多備有效證件並分開放置。

大考中心也指出，每節考試進場前，一定要檢查衣褲口袋及文具盒，就座前也要檢查抽屜中、桌椅下、座位旁及桌面是否有非考試用品；就座後，如發現身上有非考試物品，一定要先舉手取得監試老師同意，才可離座將物品放到臨時置物區。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070624

油價小跌 下週汽柴油調降2角台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan