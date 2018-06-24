指考應試不失分 先瞭解違規事項好預防

（中央社記者許秩維台北24日電）大學指考7月登場，考生除了把握時間複習，也要瞭解試場相關規則，避免因違規而失分，大考中心也整理常見的違規事件和預防小叮嚀，提醒考生注意。

根據大學入學考試中心資料顯示，以103學年度至106學年度為例，每年都有100多件的違規件數，依違規情節所對應的試場規則，這些考生分別被扣減該科成績2分或5分、甚至扣該科全部成績，可能因此與自己理想的校系擦身而過。

為了讓考生更瞭解試場規則，大考中心也整理常見的違規事件和預防小叮嚀，在違規態樣中，以試場內的手機、手錶等物品發出聲響最多，根據試場規則，考生攜帶入場（含臨時置物區）的物品，應試時不得有發出聲響或影響試場秩序，違者扣減其該節成績2分。