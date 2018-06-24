指考應試不失分 先瞭解違規事項好預防

（中央社記者許秩維台北24日電）大學指考7月登場，考生除了把握時間複習，也要瞭解試場相關規則，避免因違規而失分，大考中心也整理常見的違規事件和預防小叮嚀，提醒考生注意。
根據大學入學考試中心資料顯示，以103學年度至106學年度為例，每年都有100多件的違規件數，依違規情節所對應的試場規則，這些考生分別被扣減該科成績2分或5分、甚至扣該科全部成績，可能因此與自己理想的校系擦身而過。
為了讓考生更瞭解試場規則，大考中心也整理常見的違規事件和預防小叮嚀，在違規態樣中，以試場內的手機、手錶等物品發出聲響最多，根據試場規則，考生攜帶入場（含臨時置物區）的物品，應試時不得有發出聲響或影響試場秩序，違者扣減其該節成績2分。
大考中心提醒，手機或穿戴式裝置（如小米手環、運動手錶）可交給陪考親友保管，如無陪考親友，就要放在試場的臨時置物區，並於考試入場前，取出手機電池（電池電力不足，即使關機也有可能發出聲響），否則至少要關機並取消鬧鈴設定，手錶如有鬧鈴或整點報時功能，一定要取消設定 。
107學年度起，指考改為考試前寄發考試通知，取消製發准考證，考生入場應試時，必須攜帶有效證件（身分證正本、附照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕照正本之一）應試。
大考中心表示，依試場規則，考生應攜帶有效證件正本應試，如未攜帶但經監試人員查核並確認為考生本人者，先准予應試，但當節考試結束鈴聲響畢前仍未將證件送達試務辦公室者，將扣減該節成績2分，因此提醒考生考試當天務必攜帶有效身份證件，最好多備有效證件並分開放置。
大考中心也指出，每節考試進場前，一定要檢查衣褲口袋及文具盒，就座前也要檢查抽屜中、桌椅下、座位旁及桌面是否有非考試用品；就座後，如發現身上有非考試物品，一定要先舉手取得監試老師同意，才可離座將物品放到臨時置物區。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070624