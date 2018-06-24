爆乳妹起立蹲「開M腿」跳熱舞！他嚇傻　網驚：原來是她

天外飛來艷福？有網友在臉書社團分享一段影片，身材豐腴的爆乳妹身穿白襯衫，當街對著一名配戴黑框眼鏡的男子大秀熱舞、上下磨蹭，只見男子一臉尷尬、害羞，但這似乎是老婆給他的獎勵。影片一出，有眼尖網友立刻發現，原來這名爆乳妹正是嘉義小有名氣的網紅「珮珮兒」。
網友在臉書社團「爆廢公社二館」上傳一段影片並表示「飛來的艷福，我老公賺到了。」影片可見，一名身材豐腴的辣妹，身穿白襯衫露出渾圓巨乳，下半身僅穿黑安全褲與透膚絲襪、搭配白色高跟鞋，在夜市裡對著一名男子瘋狂扭腰擺臀，起立蹲下「開 M 字腿」反覆磨蹭，甚至多次勾搭男子肩膀，但男子一臉無奈頻頻抗拒、露出尷尬笑容，神情似乎透露自己「有苦難言」。
▲網紅「珮珮兒」在夜市裡對男子「起立蹲下」大秀熱舞。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館影片）
影片一出，網友紛紛笑回：「妳老公做錯什麼事了？這是獎勵還是懲罰...」「記得帶妳老公去行天宮收驚！」「絲襪都裂了」、「老公已經傻眼貓咪」、「真的賺到了」、「快要笑死 哈哈哈哈」。不過，也有眼尖網友發現，這名爆乳妹其實就是嘉義鼎鼎有名的網路紅人「珮珮兒」。
據了解，珮珮兒近日在嘉義文化路的夜市上班，昨（ 23 ）日晚間她也在臉書直播熱舞，影片吸引超過 14 萬人次觀看。珮珮兒個性活潑大方，平日擅長炒熱氣氛，婚喪喜慶、直播站台與新店開張等，處處可見她的身影。
▲珮珮兒在嘉義小有名氣，擁有令人稱羨的傲人雙峰。（圖／翻攝自珮珮兒臉書）