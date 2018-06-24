蘋果新機Q3發表 美中貿易戰干擾 代工廠出貨時程有

蘋果 (AAPL-US) 今年新機傳有三款將於 9/11 亮相，並於 9//21 開賣，市場估供應鏈 7 月起開始啟動拉貨潮，不過美中貿易戰卻可能投下變數。根據外媒報導，雖然美國承諾不對在中國組裝的 iPhone 課徵關稅，但蘋果仍擔心中國恐會以加強審查等理由，延遲出貨時程。市場擔憂，台代工廠包含和碩 (4938-TW) 及緯創 (3231-TW) 甚至是鴻海，代工廠出貨時程恐受影響。

各廠為避開美中貿易戰烽火外，因應中國大陸工資上漲、招工困難等問題，也積極另覓在中國大陸以外的廠房，降低單一地點設廠的風險。