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少子女化影響 指考生人數比10年前少一半

中央社2018/06/24 12:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北24日電）107學年度大學指考將於7月登場，由於少子女化現象，加上考試入學分發管道名額逐年減少，指考人數也逐年遞減，和10年前相較，指考報名人數減少近一半。

大學入學考試中心主辦的107學年度指定科目將於7月1日至3日登場，第一天考物理、化學、生物，第二天考數學乙、國文、英文、數學甲、第三天考歷史、地理、公民與社會。

指定科目考試成績可用來參加大學考試入學分發管道，各校系可自行決定採計科目組合和加權方式，最多可採計5科，最少必須採計3科，考生可自行決定選考科目。根據大考中心資料顯示，今年以英文科和國文科選考人數最多，都超過5萬人，以生物科選考人數最少，僅約1.5萬人。

大考中心資料指出，近年來指考人數幾乎逐年遞減，指考在92學年度有12萬5670人報考，是歷年最多，之後逐年遞減，97學年度9萬3681名考生，跌破10萬人，106學年度剩4萬7334人，更跌破5萬人，107學年度雖有回升，也僅5萬742名考生。

大考中心表示，受少子女化影響，學測和指考報名人數持續減少，今年因應屆考生大多是龍年出生，受龍年效應影響，報名人數稍微回升，但預估未來報名人數仍會持續下降，而指考除了受少子女化因素影響，還因為甄選入學管道名額逐年增加，導致採計指考的大學考試入學管道名額逐年減少，因此指考報名人數也持續減少。

大考中心提醒，107學年度起，國語文寫作能力測驗正式獨立施測，因此指考國文科不再考非選擇題，改為全卷選擇題；另外，107學年度起，指考也取消製發准考證，改寄考試通知，考生應試時務必攜帶有效證件正本（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照之一），以免被扣分。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070624

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