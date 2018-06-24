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中央社

NCC人事同意權 綠一致支持藍要再討論

中央社2018/06/24 12:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院臨時會院會25日將進行國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權案投票。民進黨團今天說，會一致支持，國民黨團則需開會討論是否一致投票；時代力量、親民黨都開放投票。

依行政院函送通傳會（NCC）提名名單，翁柏宗續任委員會並為副主任委員、鄧惟中及孫雅麗為NCC委員。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純上午向中央社記者說，三位被提名人都有到黨團拜會，黨團內部經過討論後，也認為沒有問題，會一致支持行政院提出的三位人選。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，NCC要從整體制度面做檢討，包括499之亂、黨政軍介入媒體等問題；對於被提名人個人沒有太多意見，至於是否會一致性投票，明天上午黨團會再開會討論。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，感謝三位被提名人都有回覆黨團提出的問卷，會根據作答的內容投票，黨團會開放投票；呼籲三位上任後，NCC能對反媒體壟斷法硬起來，最近爭議越來越多，像是頻道跟系統業者的糾紛，就要透過反媒體壟斷法解決。

親民黨團總召李鴻鈞表示，時代背景不同了，當初要NCC不是來限制媒體發展，但台灣媒體競爭力都是在內部消耗，與國際媒體相比落差太大，未來5G時代即將來臨，如何讓台灣媒體能跟國際接軌，是整個政策要改變；這次NCC人選會開放投票。（編輯：黃國倫）1070624

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