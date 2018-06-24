江少慶3A出賽3連勝 胡智為連2場出賽挨轟

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）旅美印地安人隊3A投手江少慶，今天對勇士隊投出6局優質先發，球隊以10比4拿勝，江少慶收下個人3A出賽3連勝；光芒隊3A投手胡智為今天中繼4局失5分、無關勝敗。

江少慶今年開季2A出發，6月中升上3A，今天3A第3場先發出賽，首局讓對手3上3下，2局遇亂流，面對首名打者投出保送，2人出局後再投出保送，接著連續被敲2支二壘打失掉3分，再讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。

江少慶3至6局回穩，僅再被敲出1支安打，沒有再掉分，今天總計用85球投完6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉3分皆為責失分，隊友火力支援，江少慶拿下3A出賽第3勝，也是本季小聯盟出賽第8賽。