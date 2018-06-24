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中央社

江少慶3A出賽3連勝 胡智為連2場出賽挨轟

中央社2018/06/24 12:18
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）旅美印地安人隊3A投手江少慶，今天對勇士隊投出6局優質先發，球隊以10比4拿勝，江少慶收下個人3A出賽3連勝；光芒隊3A投手胡智為今天中繼4局失5分、無關勝敗。

江少慶今年開季2A出發，6月中升上3A，今天3A第3場先發出賽，首局讓對手3上3下，2局遇亂流，面對首名打者投出保送，2人出局後再投出保送，接著連續被敲2支二壘打失掉3分，再讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。

江少慶3至6局回穩，僅再被敲出1支安打，沒有再掉分，今天總計用85球投完6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉3分皆為責失分，隊友火力支援，江少慶拿下3A出賽第3勝，也是本季小聯盟出賽第8賽。

光芒隊3A投手胡智為，今天與海盜隊比賽，2局球隊2比0時接手中繼，先被敲出安打、保送，接著被拉凡威（Ryan Lavarnway）敲出3分砲掉分，3、4局回穩，5局再接連被敲2支長打掉分，兩隊5比5平手時退場。

胡智為近2場出賽失分偏多，今天總計用83球投4局，被敲6支安打，失掉5分責失分，連2場出賽挨轟，賽後防禦率5.44，球隊終場以6比7吞敗，胡智為無關勝敗。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070624

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