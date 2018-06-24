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即時跑馬燈三奇熱氣球嘉年華　民眾期待續辦南韓太愛犯規　墨西哥總仔有意見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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影／冬山三奇稻浪熱氣球嘉年華落幕　民眾期待明年續辦

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/24 12:37
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宜蘭地區首次辦理的熱氣球活動，「冬山三奇稻浪熱氣球嘉年華」今（24）日是活動最後一天，許多民眾一早就趕到現場排隊等候搭乘熱氣球，冬山鄉長謝燦輝也到場協助民眾搭乘。由於民眾反應熱絡，謝燦輝表示，希望明年可以持續辦理。

「冬山三奇稻浪熱氣球嘉年華」活動從本月二日開始，每周六及周日上、下午在三奇村素有「伯朗大道」之稱的稻田間各舉行一場。原本預計上周日結束，但因十六、十七日天候不佳，所以順延至本周六、日舉行。今天是活動最後一天，由於熱氣球繫留升空必須配合氣流狀況，所以只能在清晨或是傍晚舉行，因此，主辦單位冬山鄉公所對外公布的時間是上午六時至八時，下午十六時三十分至十八時三十分。今天一早就有大批民眾前來三奇村活動現場等候搭乘最後一天的熱氣球。

冬山鄉公所觀光發展所所長江立偉表示，三奇稻浪熱氣球嘉年華每一梯次搭乘人數為140人，活動舉辦到現在，搭乘熱氣球人數應該超過600人。

冬山鄉長謝燦輝表示，活動舉辦至今，上午場氣流比較穩定，通常都可以順利升空，但下午氣流不穩，所以有兩次無法升空的記錄。原本活動應該在上周結束，但因十六、十七日天候不穩定，所以調整至昨天及今天舉行。

由於民眾反應熱絡，謝燦輝表示，熱氣球活動值得嘗試、推廣，而三奇稻間美徑是最好的場域，不但沿途沒有電線桿，景色更是怡人，也不會有危險，所以期待明年可以繼續辦理。
 

關鍵字冬山鄉熱氣球三奇稻浪熱氣球嘉年華伯朗大道
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