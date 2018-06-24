桃園熱氣球嘉年華 球體璀璨點亮夜空

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華昨晚舉行開幕儀式，各式熱氣球的火焰點綴夜空，加上現場深具節奏感的音樂襯托下，讓民眾感受到絕佳的視覺饗宴。

桃園熱氣球嘉年華活動今年邁入第3年，地點選在石門水庫南苑生態公園登場。由於熱氣球活動受限於天氣影響很大，風大雨大、一律停擺，活動期間僅有清晨、黃昏才開放民眾搭乘，但搭上熱氣球的民眾，則可以在約50公尺的高空中，飽覽石門水庫的美景，感受俯瞰水庫的感覺。

桃園熱氣球嘉年華活動今天進入第2天，清晨起也有不少早起民眾，觀賞熱氣球在石門水庫現身畫面；面對龐大的熱氣球，雀躍地直呼「真的好大」。