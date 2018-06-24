馬英九搭世足熱 勉小朋友效法C羅不怕失敗

（中央社記者王鴻國新北24日電）前總統馬英九今天參加「2018明日之星少年桌球賽」頒獎典禮，頒男女分組冠軍。馬英九致詞時也搭上世足熱，期勉小朋友效法葡萄牙名將C羅不怕失敗的精神。

明日之星少年桌球賽昨天起一連舉行兩天在新北市板樹體育館展開，今年邀請日本、馬來西亞等國際隊伍來台交流。

馬英九致詞表示，要能來這裡比賽的小選手不容易，最少揮拍一千萬次，還要犧牲和其他小朋友遊玩的時間，才有可能成為明日之星。

他表示，他總統任內希望提升全民運動水準，他卸任時，全國規律運動人口比率已和先進國家相去不遠。