台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

（中央社記者田裕斌台北24日電）台股上週大跌188點，週線2連黑，投信表示，過去一周在美中貿易摩擦的陰影下，市場氣氛低迷，不過台股基本面沒有改變，本周觀察重點在於，指標權值股的除權息表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資雖然自2月就大幅賣超台股，但部份個股或族群仍繳出亮眼的成績單，顯示基本面才是引領牽動股價的關鍵，投資人應更聚焦基本面，秉持選股不選市的大原則。

廖哲宏指出，美中貿易談判打打停停，投資人應調整心態，避免被這些短期的波動所干擾，隨著時序進入除權息旺季，基本面將是牽動除權息行情的關鍵。