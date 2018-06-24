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台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

中央社2018/06/24 12:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北24日電）台股上週大跌188點，週線2連黑，投信表示，過去一周在美中貿易摩擦的陰影下，市場氣氛低迷，不過台股基本面沒有改變，本周觀察重點在於，指標權值股的除權息表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資雖然自2月就大幅賣超台股，但部份個股或族群仍繳出亮眼的成績單，顯示基本面才是引領牽動股價的關鍵，投資人應更聚焦基本面，秉持選股不選市的大原則。

廖哲宏指出，美中貿易談判打打停停，投資人應調整心態，避免被這些短期的波動所干擾，隨著時序進入除權息旺季，基本面將是牽動除權息行情的關鍵。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美國聯邦準備理事會(Fed)決議升息1碼(0.25個百分點)，歐洲央行(ECB) 14日例會決議年底前終結量化寬鬆(QE)，同時下調了歐元區2018年經濟成長預期，美元續強代表資金仍在撤離，外資短期回頭機率不高。

張亞瑋說，台股這波中小型股、內資股修正，是籌碼面偏亂過程，被動元件、矽晶圓等族群亦受到籌碼面影響跌破月線，但產業基本面未改變，後續靜待籌碼沉澱後，仍有反彈機會。

張亞瑋指出，中美貿易摩擦可能反覆不定，需要更長時間消化及談判，過程充滿不確定性，市場暫時處於觀望態度；台股進入高檔震盪，近關情怯，遇到外部因素干擾回檔是很必然的結果，強勢股也多呈現整理，靜待新方向出現。（編輯：陸倩瑤）10706240

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