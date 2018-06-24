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中央社

體驗先民移茨避水患 台南百人扛屋上街

中央社2018/06/24 12:55
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）國立台灣歷史博物館今天在台南市安南區舉辦「百人扛茨（厝）走溪流」歷史體驗活動。逾百名地方居民合力扛起大型「竹籠茨」行走，房子在路上移動的畫面，吸引民眾圍觀加油。

「嘿咻！嘿咻！」上百名安南區溪南寮、新吉庄一帶的居民，不分老少合力扛起約3公噸多的大型竹籠茨，從十二佃路的路旁，一路扛回南興國小旁的庄頭空地。約1公里長的路段，走了近1小時。眾人在抵達目的地時齊聲歡呼，人人露出愉快的笑容。

台灣歷史博物館策展人陳怡菁表示，1928年的8、9月間出現連日豪雨，臨近曾文溪畔的溪南寮土堤被沖毀約1公里，大水迫使村民合力扛起以竹籠搭蓋的屋子，搬遷到2公里外的地方重新生活。

陳怡菁表示，這次安排76歲的匠師李養重新打造當年的「竹籠茨」，讓台江一帶先民躲避水患發展出來的生活智慧，重現在現代民眾眼前。今天除了安排兩場「扛茨」活動，也舉辦了扛茨特展及到曾文溪堤頂現地導覽，追尋聚落舊址，使年輕一輩居民更了解在地歷史。

李養受訪時表示，許多年輕人不太相信早年居民為了躲避大水，把屋子扛著走的辛苦過程。現在能有機會重現這個景象，讓年輕人知道屋子真的能扛著走，教育他們這段歷史，讓他相當感動。

一名參與扛茨活動的男子在抵達目的地後表示，雖然很重，但想到祖先以前為了生活這麼辛苦，其實就不會覺得很累，真的是很有意義的活動。

陳怡菁說，這次的竹籠茨重建與扛茨活動，不僅是再現或重建，更是常民歷史與文化的具體呈現，把過去歷史與當下的生活記憶做連結。（編輯：陳政偉/孫承武）1070624

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