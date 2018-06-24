影／變態校園是真的！　血淋淋搬上國片

暗黑校園驚悚電影《藍色項圈》，集結金馬影后恬妞、金馬獎最佳女配角謝欣穎、金鐘獎最佳女配角黃采儀與資深演員陳以文同框飆戲，同時帶領平均年齡約16歲的傅顯捷、汪師超、杜以謙，演出在成績鬥爭過程中，漸漸踏上毀滅之路的同班同學。
電影首度曝光前導預告，以420寢室外的男同學，力求考第一名徹底崩潰大哭揭開序幕，在這瀰漫陰森氣氛的宿舍中，只見學生們個個埋頭苦幹苦讀，傅顯捷飾演的新生葉群一踏入此地，便驚呼「這宿舍也太變態了吧！」就在謝欣穎演出的嚴師對他說出「在這裡，分數才是一切」時，道盡愛迪生中學的恐怖宗旨，令人毛骨悚然的是，下課後學生們還要面對鬼影幢幢的神祕420寢室……。
▲謝欣穎飾演完全向分數看齊的老師。（圖／威視，2018.06.24）
導演也分享他的取材靈感：「大陸有一間號稱『亞洲最大高考工廠』的毛坦廠中學，就像我們電影裡拍的一樣，天還沒亮就要在操場集合跑馬拉松、喊口號、背書；以及花蓮的某高校至今仍有髮禁，朝會時學生椅子只能坐三分滿，現在還存在這種教育，讓我覺得很不可思議，所以想把這些東西內化在影像上，呈現給觀眾。」
《藍色項圈》描述向來教學形象完美、聲名遠播的「愛迪生中學」，流傳著一個神祕的校園傳說：「聽說成績不好的同學，只要進420號房，還能活著出來，從此成績將會突飛猛進……。」剛轉學來到這裡的天才學生葉群，對這樣的傳說感到嗤之以鼻，更對校內充滿壓力的氣氛和扭曲的體制感到不可思議，單純的他想要改變現狀，卻不知道一場詭譎風暴已經直衝他而來。