影／變態校園是真的！　血淋淋搬上國片

暗黑校園驚悚電影《藍色項圈》，集結金馬影后恬妞、金馬獎最佳女配角謝欣穎、金鐘獎最佳女配角黃采儀與資深演員陳以文同框飆戲，同時帶領平均年齡約16歲的傅顯捷、汪師超、杜以謙，演出在成績鬥爭過程中，漸漸踏上毀滅之路的同班同學。

電影首度曝光前導預告，以420寢室外的男同學，力求考第一名徹底崩潰大哭揭開序幕，在這瀰漫陰森氣氛的宿舍中，只見學生們個個埋頭苦幹苦讀，傅顯捷飾演的新生葉群一踏入此地，便驚呼「這宿舍也太變態了吧！」就在謝欣穎演出的嚴師對他說出「在這裡，分數才是一切」時，道盡愛迪生中學的恐怖宗旨，令人毛骨悚然的是，下課後學生們還要面對鬼影幢幢的神祕420寢室……。