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中央社

紐西蘭總理產後出院 千金名字很有愛

中央社2018/06/24 13:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奧克蘭24日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天帶著出生3天的女兒出院，宣布替女兒取名妮薇，還說期望未來民選領袖生產不再是新鮮事。

阿爾登21日產下一女，引發全球關注，今天是她生產完後首度公開發言。37歲的她懷裡抱著女兒對記者說，她和伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）選擇替愛女取名妮薇．泰亞露哈．阿爾登．蓋佛德（Neve Te ArohaArdern Gayford）。

阿爾登說，「妮薇」有「明亮、燦爛和白雪」的意思，「我們喜歡這個名字，我們一看見她，就覺得她和這名字很般配」。

而「泰亞露哈」在紐西蘭當地毛利語中意指「愛」，取這個名字是向眾多毛利部落致意，感謝他們在阿爾登懷孕期間提供新生兒名字當作禮物。

阿爾登21日下午在全國最大公立醫院奧克蘭市醫院（Auckland City Hospital）產下女兒，蓋佛德陪侍在側，寶寶重3.31公斤。

阿爾登說，紐西蘭民眾和全球各地的祝福讓她受寵若驚。包括英國女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethII）、薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利和薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan）都向她賀喜。

她說：「我們想（為全紐西蘭人民給予的支持）說聲謝謝，我們狀況非常好。睡得不多，但超級好。」

阿爾登是全球僅第2位在職期間生產的領導人，上一位是前巴基斯坦總理碧娜芝‧布托（Benazir Bhutto。阿爾登表示，希望在未來，這類經驗將不再是件非比尋常的事。

「這些事、這個時刻…現在很新奇…但希望有朝一日它將不再是新鮮事。」

阿爾登說：「且但願有朝一日大家都能接受一點，即不只女人有所選擇，男人也可以。」她指的是自己的伴侶蓋佛德。40歲的蓋佛德是電視台人員，阿爾登6週產假結束、重返總理崗位後，蓋佛德將在家當個全職爸爸。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070624

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