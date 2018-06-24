竹市福林非營利幼兒園將開始招生

新竹市長林智堅今天表示，新竹市是兒童城市，14歲以下孩童更佔總人口18%，近年推動公立及非營利幼兒園，目前設有28所公幼及5所非營利幼兒園，第六所非營利的福林幼兒園也正式招生，3年多來，公立、非營利幼兒園共將增加930個名額，減輕更多家庭的經濟負擔。

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市「福林非營利幼兒園」預計於6月28、29日在境福里集會所一樓開始登記，並於30日公開抽籤，將再增180名公共化教保招生名額，減輕三明治家庭負擔。

李芳齡說，福林非營利幼兒園招生以就近入學為原則，將招收6班、180名學童，以設籍竹市3至5歲幼兒為主，低收、中低收入等6種不利條件者及教職員工子女不限學區外，其餘將以北門國小及載熙國小學區的幼兒為優先入園對象，若有餘額則開放新竹市民5歲（含）以下一般幼兒登記。

另外，福林幼兒園的報名方式有三種，登錄簡章網址或掃描簡章上的QR Code線上填寫報名表，列印報名表後於報名期間至現場繳交，可確保資料正確性；也可下載簡章及內附報名表，或於報名期間至現場填寫繳交。詳細簡章資訊請參考學前教育網招生專區，相關問題請洽新竹市教保人員協會。

竹市府教育處發新聞稿表示，福林非營利幼兒園整體設計皆以幼兒發展需求為考量點，提供親子共讀共享的溫馨空間，而戶外遊戲區則有溜滑梯、攀爬區、沙坑、平衡木等，與地景結合，打造讓幼兒親近自然環境的遊戲空間，強化幼兒的感官統合感。（編輯：張銘坤）1070624