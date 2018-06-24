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中央社

日籍騎士父捧遺照登武嶺 替兒完成未竟賽事

中央社2018/06/24 13:17
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城花蓮24日電）35歲日籍男子白井寬之去年參加花蓮單車登山挑戰，賽前試騎不幸遭落石擊中死亡；68歲父親白井良一，今天早上捧著兒子遺照、221號碼牌登上武嶺，象徵幫兒子完成遺願。

日籍單車騎士白井寬之，去年9月來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，不幸在賽前試騎路線時在太魯閣九曲洞隧道遭落石擊中，送醫急救不治。

父親白井良一昨天到事故現場獻花祭拜，盼兒子在天之靈守護大家平安。今天上午出席「第7屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，手捧遺照及去年兒子參賽的「221」號碼牌，向來自全球的菁英選手打氣、致謝。

他說，去年因白井寬之的意外，造成賽事停辦，他深感遺憾，今年還好有台灣人的熱情及協助，讓他可以再來台灣，期望所有選手都能盡情發揮實力，順利登上武嶺，「白井寬之真的很喜歡這塊美麗寶島，他會在天上為大家加油」。

隨後在花蓮慈濟醫院單車社成員林永森的協助下，搭車跟著登山競賽車隊，從秀林國中海堤起點出發，沿著台8線中橫公路太魯閣口，經燕子口、九曲洞後，抵達合歡山武嶺海拔3275公尺制高點，捧著兒子遺照在地標拍照，象徵替兒子完成去年未完成心願。

過程中，白井良一以兒子遺留下的相機，為所有參賽者記錄下騎乘身影，並和日本選手拍照，全程面露微笑，似乎將選手們當作是自己的孩子般，用「父親的視角」關心、祝福他們，令與會者目睹後相當感動。

「讓我感動到掉淚」，參賽選手劉瑞祺說，看到白井良一帶著兒子遺照，幫兒子完成未完成的賽事，讓他很感動，這代表著父親對兒子深厚的愛，「給這位父親滿滿的溫暖」。

台北市自行車協會理事長彭劍勇表示，太魯閣國際登山挑戰自行車活動，是全台最具挑戰的自行車路線，入選全球十大自行車挑戰路線之一，今年有380人參加；35位外籍選手中，其中以日本籍20人最多。（編輯：陳政偉/孫承武）1070624

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