足球不分膚色國界 義傳奇球星與難民隊比賽

（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利傳奇球星今天與年輕移民組成的隊伍比賽，終場4比1獲勝，他們希望藉著這場比賽提高民眾對難民困境的關注。

在羅馬艷陽下，AS羅馬隊（AS Roma）傳奇托馬西（Damiano Tommasi）領軍上場，陣容包括1998年世界盃冠軍法國隊國腳坎德拉（Vincent Candela），以及前AS羅馬球星佩羅塔（Simone Perrotta）。

坎德拉說：「我們都知道足球不分膚色，不分國界。在場上很棒的就是我們齊聚一堂。」

他們的對手是一群年紀在18歲以下的難民和尋求庇護者。這些穿著藍服的年輕人個個摩拳擦掌，亟欲大展身手。