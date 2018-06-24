金門縣長選舉 綠評估提名陳滄江或和陳福海合作

（中央社記者呂欣憓台北24日電）中國國民黨已徵召立法委員楊鎮浯參選金門縣長，民主進步黨正在評估是否提名現任金門縣議員陳滄江或是和無黨籍的金門縣長陳福海合作，地方希望能有多點時間觀望後再決定。

民進黨備戰年底九合一選舉，22個縣市中已完成20個縣市長的提名，剩下金門縣和連江縣（馬祖）未提名。

黨內人士表示，金馬對民進黨來說的確是艱困選區，馬祖目前看起來提名的可能性不高，除非有人登記前4個月自願跑去馬祖經營，但「這可能性很低」。

金門部分，黨內人士表示有兩種可能性，一種是提名民進黨金門縣議員陳滄江，另一種是和現任的無黨籍縣長陳福海合作。