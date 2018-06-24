蘭州拉麵行規：湯頭和水比例不得大於1比2

（中央社台北24日電）2018中國麵條博覽會23日在蘭州開幕，並公佈經營規範標準，除規定蘭州牛肉拉麵的店面、服務、操作與安全等標準，還要求牛肉原湯（湯頭）和水的比例不得大於1比2。

中新網報導，2018中國麵條博覽會23日在蘭州舉行，現場匯集北京炸醬麵、武漢熱乾麵、重慶小麵、山西剪刀麵，陝西biangbiang麵與蘭州牛肉拉麵等10多種享譽中國大陸的「中國名麵」，展示特色，交流技藝。

根據史料記載，蘭州牛肉拉麵始於清朝，在當地被稱為「牛肉麵」或「牛大」。具有「一清二白三紅四綠五黃」特徵，即牛肉湯清、蘿蔔片白、辣椒油紅、蒜苗香菜翠綠、以蓬灰（燒蓬草的草灰）和麵的麵條有著淡淡黃色。