蘭州拉麵行規：湯頭和水比例不得大於1比2

（中央社台北24日電）2018中國麵條博覽會23日在蘭州開幕，並公佈經營規範標準，除規定蘭州牛肉拉麵的店面、服務、操作與安全等標準，還要求牛肉原湯（湯頭）和水的比例不得大於1比2。
中新網報導，2018中國麵條博覽會23日在蘭州舉行，現場匯集北京炸醬麵、武漢熱乾麵、重慶小麵、山西剪刀麵，陝西biangbiang麵與蘭州牛肉拉麵等10多種享譽中國大陸的「中國名麵」，展示特色，交流技藝。
根據史料記載，蘭州牛肉拉麵始於清朝，在當地被稱為「牛肉麵」或「牛大」。具有「一清二白三紅四綠五黃」特徵，即牛肉湯清、蘿蔔片白、辣椒油紅、蒜苗香菜翠綠、以蓬灰（燒蓬草的草灰）和麵的麵條有著淡淡黃色。
報導稱，為促進蘭州牛肉拉麵更好發展，博覽會期間，蘭州牛肉拉麵官方認證服務平台正式上線，結合大數據和「互聯網＋」，蘭州建成蘭州牛肉拉麵大數據中心，民眾可透過微信掃描二維碼方式，驗證碗裡的牛肉麵是否正宗。
此外，經過反覆論證和對30多戶企業的60次取樣調查，蘭州牛肉拉麵行業協會會長馬利民在博覽會發佈「蘭州牛肉拉麵行業規範標準」，將作為行業標準試行。
此「標準」從店面佈局、產品品質、店內服務、食品衛生等方面提出具體要求，還對原料與配料的使用提出規範標準，例如牛肉原湯（湯頭）和水的比例、不得大於1比2。
報導稱，甘肅省商務廳副廳長任福康表示，除規定行業標準、利用大數據保護傳統拉麵文化之外，蘭州市將進一步發展蘭州牛肉拉麵文化，不斷加快推進連鎖經營，大力培育企業品牌。（編輯：林克倫/翟思嘉）1070624