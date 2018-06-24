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中央社

台競選海報出現杜特蒂 本尊知道後笑了

中央社2018/06/24 13:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）台灣地方選舉某參選人把菲律賓總統杜特蒂的照片合成到自己的競選海報，根據「菲律賓新聞社」（PNA）報導說，杜特蒂知道以後笑了。

菲新社為菲國的國家通訊社，今天引述杜特蒂特別助理克里斯多夫．吳（Christopher Bong Go）說：「我昨晚和杜特蒂總統聊到這件事，我們兩人都笑了，因為在其他國家，杜特蒂總統的肖相和名字還是被用到反毒事務上面。」

克里斯多夫．吳補充，這顯示杜特蒂的反毒措施受到尊重。

一名在台灣擔任看護的女性菲勞，19日在臉書上貼了一張照片，內容是台灣一名市民代表參選人競選車的海報，合成杜特蒂的照片，上面寫著「珍惜生命拒絕毒品」。

克里斯多夫．吳說：「你們想想，連台灣人高度尊重他（杜特蒂），台灣人知道杜特蒂總統認真掃毒，這是好現象，也會帶來警示效果。」

杜特蒂曾經兩度訪台，第1次訪台是2012年8月的警政交流之行，第2次是2016年1月的打擊犯罪合作與市政參觀之旅，由中華民國駐菲代表林松煥全程陪同。

2016年1月的台灣之行，當時已宣布競選菲律賓總統的杜特蒂，明星似地受到旅台菲僑的熱烈歡迎。

雖然杜特蒂的掃毒政策普遍受到基層民眾及台商的支持，但掃毒的作法卻受到許多歐美國家及人權團體的批評。（編輯：紀錦玲）1070624

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