澳洲藉醫療移轉阻難民居留 遭批不負責

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）指出，這份先前未曝光的協議引起難民律師的警覺，認為對難民的醫療照護，會受到以防止收容在諾魯的難民轉往澳洲為出發點的政治命令所擺佈。

澳洲媒體披露，澳洲政府去年9月與台灣簽署一份諒解備忘錄，到目前為止已有數名難民飛越5500公里，到台北接受高水準醫療。中華民國外交部今天也證實相關訊息。

（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲與外國簽署協議，讓收容於諾魯卻有緊急醫療需求的難民移轉治療，以防難民在澳洲當地醫院治療時，藉機申請留在澳洲。但難民律師批評澳洲根本就是不負責任。

難民律師曼尼（David Manne）表示，澳洲政府的這項政策，顯示「盡其所能地想甩掉對這些人的基本義務」。

曼尼說：「最基本該關注的應是這些人的醫療需求，但再一次地，我們看到澳洲政府荒唐地把自身義務推給全球…把適當照顧受到這種政策嚴重傷害的難民之責，推給全球。」

律師紐豪斯（George Newhouse）表示，澳洲政府是在「向全球的庇護申請者傳達明確訊息，若企圖海上偷渡到澳洲，就得不到適當醫療照顧，政府還會盡一切手段，包括讓難民受到傷害，以確保不讓他們抵達澳洲大陸」。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070624