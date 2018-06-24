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中央社

川普妻我不在乎夾克惹議 服飾商推我在乎版揶揄

中央社2018/06/24 13:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國第一夫人梅蘭妮亞探視與雙親分離的移民兒童時，身穿印有「我真的不在乎」字樣的外套，引發熱議，一家服飾業者因此推出一款寫著「我真的很在乎，你呢？」的夾克作為回應。

俄勒岡州波特蘭（Portland）服飾業者Wildfang執行長麥克羅伊（Emma McIlroy）說，這款夾克一件售價98美元，全部收入將捐給總部設在德州的難民與移民倡議團體。

梅蘭妮亞（Melania Trump）21日造訪德州一處安置移民兒童的收容所，身穿一件背後印有白色筆刷字體的橄欖綠外套，上頭寫著「我真的不在乎，你呢？」，引發各界熱議，也為此行蒙上陰影。

她的發言人說，這件外套「沒有隱含什麼訊息」，不過總統川普推文說，這是針對「假新聞」。

麥克羅伊說，Wildfang在梅蘭妮亞探訪移民兒童的同一天，在網路上推出這款背面印著「我在乎」的夾克。

她說：「我當時想，『我們為什麼不推出一款寫著相反訊息的夾克？我們何不推出一款對世界有益的夾克？』。」

第一批100件的軍裝風格夾克在一小時內全數售罄，第2批也火速賣光。

麥克羅伊說，這家成立僅5年的小公司如今正在趕製T恤和綴有其他裝飾的夾克，以應付接下來幾週的需求。

研究諮詢公司Envirosell執行長恩德希爾（PacoUnderhill）說：「無論是時尚、刺青或布告欄，人們亟欲尋求發表聲明的方式。」

根據美國廣播公司新聞網（ABC News），麥克羅伊說，Wildfang打算募捐5萬美元給總部設在德州聖安東尼奧（San Antonio）的「難民與移民教育及法律服務中心」（RAICES），如今金額已超過目標的一半。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070624

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