台電中油台水考成項目 將提高勞安事故權重

官員說明，台電員工人數加上承攬商人數超過2.6萬人，加上工程相對較多，風險的確較高，因此配分較其他國營事業稍低。

經濟部國營事業委員會每年都會根據所屬國營事業業務執行狀況調整年度考成項目權重，今年度規劃加重勞安事故項目配分，國營會官員表示，目前規劃方向是台電從原本的1分增至3分，中油及台水從2分增至4分。

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部國營會研議今年度國營事業考成項目，擬提高台電、中油、台水的「勞安事故」權重，並因應數位時代業務調整，新增「行動支付」項目，估在6月底前送國發會審核。

官員表示，勞安一向受到重視，這次調整是希望藉由提高配分，讓國營事業更加落實相關措施，至於報載原擬將台電該項目配分提高至5分，官員說，後續也考量漸進式處理，視今年執行狀況決定明年是否再調高配分。

中油表示，若這次調整定案，的確會有促使國營事業更嚴加督導的效果，但油電屬高風險行業，這樣的目標有點嚴苛，但仍會遵照上級機關指示努力達成。

台電也認為，這項目標對台電未來經營管理是項挑戰，加上有許多電廠建設、再生能源及電網建設正在推行，工時相較其他國營事業多，台電會依公司狀況提出建議，並根據定案後標準進行經營管理上的調整。

除外界較關心的勞安問題外，因應數位時代來臨，台水、台電開始可用行動支付繳交水電費，中油全省各加油站也安裝行動支付設備，因此今年度考成項目也將納入「行動支付」。官員表示，考成項目都經過與國營事業溝通討論，目前尚未完全定案，預計在6月底前交國家發展委員會審核。（編輯：蘇志宗）1070624