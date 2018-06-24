打動遊客 屏東力邀網紅部落客深度體驗

（中央社記者程啟峰屏東24日電）屏東縣政府推動觀光主動出擊，邀請部落客、網紅到屏東深度體驗。觀光傳播處長黃建嘉今天表示，新世代透過手機接收訊息，透過網紅和部落客影響力，直接傳遞資訊打動遊客的心。

從去年底起，屏東縣政府陸續邀請網紅及部落客踩線，對象不只台灣，還包括日本、韓國、香港、澳門、越南、泰國等，累計至今超過30位。體驗路線從山林到漁港、離島、從海拔1000多公尺的部落到台灣最南端的社區聚落，原住民、客家文化及產業，還有不同的生態遊程，展現屏東多元旅遊的風貌。

縣府發布新聞稿指出，以最新一梯次踩線團6月23、24日兩天行程為例，邀請到How to Taiwan、Like ItFormosa、好想去喔等六組來自日本及台灣的部落客，他們的追蹤人數達近63萬。