網傳將參選台南市長 蘇煥智：尚未決定

（中央社記者楊思瑞台南24日電）網路及通訊軟體群組間今天流傳一則訊息，指前台南縣長蘇煥智受鄉親邀請，將回台南參選下屆台南市長。蘇煥智受訪表示，只是應一些朋友邀請，聽聽大家意見，尚未作決定。

原為民進黨籍的蘇煥智已宣布退出民進黨，並已開始布局下屆台北市長選戰。但今天在台南多名政治人物開設的通訊軟體群組中流傳一則訊息，內容指出，定於7月2日上午10時在永康區的桂田酒店召開記者會，宣布受台南鄉親邀請，蘇煥智回鄉參選台南市長。

此訊息一出引起不少議論，有人認為以蘇煥智在台南縣長任內的政績，以及個人操守、能力，絕對有實力在台南市長選戰中一搏；也有人認為，藍綠兩大黨背後各有強大後援，蘇煥智以無黨籍身分參選，勝算多少還有疑問。