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3藍營前鄉長力挺　蘇貞昌：地方建設是不分黨派

記者陳志仁／新北報導2018/06/24 14:36
▲蘇貞昌23日藉由與成安宮揭牌的活動，與平溪鄉前鄉長王瑞琦、廖德宏、林耀庭、貢寮鄉前鄉長陳世男及天燈會長胡民樹等人熱絡的互動。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌23日藉由與成安宮揭牌的活動，與平溪鄉前鄉長王瑞琦、廖德宏、林耀庭、貢寮鄉前鄉長陳世男及天燈會長胡民樹等人熱絡的互動。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日出席平溪區的活動，與國民黨籍的3位平溪鄉前鄉長王瑞琦、廖德宏、林耀庭熱絡互動，被外界解讀為「拔樁」；蘇貞昌今（24）日強調，這不是拔樁，我們是很誠意的拜訪，地方建設是不分黨派。

蘇貞昌今日在新北市議員李余典的陪同下，參加在三重勞工中心舉行的國際青年商會講習；針對昨晚前往平溪參加北大台灣天上聖母成安宮揭牌交接的儀式，有3位國民黨籍的平溪鄉前鄉長現身，引發各界的熱議，被外界解讀有濃厚的「拔樁」意味。

蘇貞昌認為，這不是拔樁，我們是很誠意去地方拜訪，當年鄉長們都是和我們一起奮鬥，且他為平溪做了很多事情，3位平溪鄉前鄉長都非常明白的說，要找會做事的人，肯定他為地方所做的奉獻，而他們都願意去全力的支持；其實地方建設是不分黨派的，而他們也深深的感受到這一點。

蘇貞昌昨晚與平溪鄉前鄉長王瑞琦、廖德宏、林耀庭、貢寮鄉前鄉長陳世男及天燈會長胡民樹等人熱絡的相談，在場代表細數蘇貞昌縣長任內的種種政績，及當初規劃平溪天燈節的過程，更模仿起蘇貞昌的說話方式，「讓大家糊三天（天燈），吃一冬！」大家也期盼蘇貞昌未來當選市長，能讓平溪再亮起來。

王瑞琦等人提及當初因地方建設的需求，沒有事先告知的情形下到台北縣政府找蘇貞昌，蘇貞昌不但跟他相談半個多小時，還請他回去準備資料，隔次就爭取到3、4000萬的地方建設經費；在蘇貞昌的規劃下，平溪天燈節辦得一年比一年還好，就是因蘇貞昌吩咐各局處要與鄉公所共同配合，才能辦得如此有聲有色。

關鍵字蘇貞昌王瑞琦廖德宏林耀庭拔樁國際青年商會講習新北市議員李余典
三奇熱氣球嘉年華　民眾期待續辦雙北連線？　蘇貞昌：黨中央安排

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