3藍營前鄉長力挺　蘇貞昌：地方建設是不分黨派

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日出席平溪區的活動，與國民黨籍的3位平溪鄉前鄉長王瑞琦、廖德宏、林耀庭熱絡互動，被外界解讀為「拔樁」；蘇貞昌今（24）日強調，這不是拔樁，我們是很誠意的拜訪，地方建設是不分黨派。

蘇貞昌今日在新北市議員李余典的陪同下，參加在三重勞工中心舉行的國際青年商會講習；針對昨晚前往平溪參加北大台灣天上聖母成安宮揭牌交接的儀式，有3位國民黨籍的平溪鄉前鄉長現身，引發各界的熱議，被外界解讀有濃厚的「拔樁」意味。

蘇貞昌認為，這不是拔樁，我們是很誠意去地方拜訪，當年鄉長們都是和我們一起奮鬥，且他為平溪做了很多事情，3位平溪鄉前鄉長都非常明白的說，要找會做事的人，肯定他為地方所做的奉獻，而他們都願意去全力的支持；其實地方建設是不分黨派的，而他們也深深的感受到這一點。