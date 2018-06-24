秦國墓發現新屬種 命名帝國君子長臂猿

（中央社記者張淑伶上海24日電）時隔約2200年後，在秦始皇祖母墓中發現一種已滅絕的長臂猿遺骸，近日根據古籍「抱朴子」命名為「帝國君子長臂猿」。專家說，因人類而滅絕的靈長類動物可能被低估。

美國「科學」雜誌官網22日發布消息表示，在中英兩國學者的合作下，確認2006年在中國陝西西安出土的動物遺骸屬於一種現已滅絕的長臂猿新屬種。

北京青年報報導，當時考古人員在戰國時秦陵園挖掘了13個陪葬坑，其中12號坑內出土了很多明顯不是家畜的動物骨頭，這座墓的主人很可能是秦始皇的祖母夏太后，墳墓距今約2200年。