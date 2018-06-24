俄羅斯藝術家創造喵星人美食照　讓人食指大動想通通吃

身為資深貓奴，相信會無時無刻想曬出關於貓主子的萌照，甚至幫主子創建一個專屬的帳號都不會太稀奇。在俄羅斯有個藝術家，竟然在吃東西時都想到要將貓咪入鏡，看來肯定是個重度的instagram使用者，將貓咪合成在美食中，讓貓咪看起來都好吃極了（誤）。

俄羅斯藝術家 Ksenia ，在instagram開了名為「Cats in Food」的帳號，用photoshop 將貓咪與各種令人垂涎的食物結合，不管是前菜、開胃菜、主食、飯後甜點，似乎通通都能點上一道佐貓咪入菜。如果真的有這系列的美食，真的好想要通通都點上一份呀！因為實在是太可愛啦！

尤其掌握了貓咪看到什麼地方都愛鑽的習性，Ksenia讓貓咪鑽到哪都不奇怪，不管是橘貓化身成可頌麵包；賓士貓變身成orea餅乾，貓頭變成甜筒，這些讓人融化的超可愛美食，雖然是超奇幻的場景，卻又意外的讓人覺得實在太融洽，相像貓奴看到這些影像，一定會忍不住大喊「超可愛」！

尤其如果你喜歡Ksenia的作品，可以透過Instagram的訊息功能，向她訂製專屬於貓主子的美食照，還能上她在Redbubble開設的網路商店，將你喜歡的圖片作為版畫、T-shirt、馬克杯，將貓主子遍布在生活中。