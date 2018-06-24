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俄羅斯藝術家創造喵星人美食照　讓人食指大動想通通吃

寵毛網2018/06/24 13:38
俄羅斯藝術家創造喵星人美食照　讓人食指大動想通通吃上一份（圖／寵毛網）
俄羅斯藝術家創造喵星人美食照　讓人食指大動想通通吃上一份（圖／寵毛網）

身為資深貓奴，相信會無時無刻想曬出關於貓主子的萌照，甚至幫主子創建一個專屬的帳號都不會太稀奇。在俄羅斯有個藝術家，竟然在吃東西時都想到要將貓咪入鏡，看來肯定是個重度的instagram使用者，將貓咪合成在美食中，讓貓咪看起來都好吃極了（誤）。

一天的活力都來自於美妙的早餐，這早餐的蛋黃看起來也太可口了！

一天的活力都來自於美妙的早餐，這早餐的蛋黃看起來也太可口了！（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

吃完荷包蛋，當然不免俗還是來一份橘貓可頌（誤）。

吃完荷包蛋，當然不免俗還是來一份橘貓可頌（誤）。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

吃完早餐，飯後絕對要來杯粉嫩系的活力果汁。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

吃完早餐，飯後絕對要來杯粉嫩系的活力果汁。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

俄羅斯藝術家 Ksenia ，在instagram開了名為「Cats in Food」的帳號，用photoshop 將貓咪與各種令人垂涎的食物結合，不管是前菜、開胃菜、主食、飯後甜點，似乎通通都能點上一道佐貓咪入菜。如果真的有這系列的美食，真的好想要通通都點上一份呀！因為實在是太可愛啦！

午餐時間拿出媽媽的愛心壽司，還佐了超可愛的貓咪。

午餐時間拿出媽媽的愛心壽司，還佐了超可愛的貓咪。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

吃完午餐，來點上班族的小確幸，星巴克新推出的「貓頭佐雙色星冰樂」。

吃完午餐，來點上班族的小確幸，星巴克新推出的「貓頭佐雙色星冰樂」。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

休息時間又忍不住到便利超商買了最新口味的白貓甜筒。

休息時間又忍不住到便利超商買了最新口味的白貓甜筒。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

快要下班前補充肥滋滋的巧克力夾心餅乾。

快要下班前補充肥滋滋的巧克力夾心餅乾。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

尤其掌握了貓咪看到什麼地方都愛鑽的習性，Ksenia讓貓咪鑽到哪都不奇怪，不管是橘貓化身成可頌麵包；賓士貓變身成orea餅乾，貓頭變成甜筒，這些讓人融化的超可愛美食，雖然是超奇幻的場景，卻又意外的讓人覺得實在太融洽，相像貓奴看到這些影像，一定會忍不住大喊「超可愛」！

晚餐當然要吃豐盛的秘傳南洋醬汁烹烤橘貓。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

再搭配披薩讓晚餐更為豐盛。

再搭配披薩讓晚餐更為豐盛。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

晚餐當然要搭配超華麗新推出的貓頭甜甜圈和甜死人不償命的迷幻奶昔。

晚餐當然要搭配超華麗新推出的貓頭甜甜圈和甜死人不償命的迷幻奶昔。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

飯後來個熔岩巧克力佐冰淇淋也是剛好而已。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

飯後來個熔岩巧克力佐冰淇淋也是剛好而已。（圖／翻攝自臉書＠catsinfood）

尤其如果你喜歡Ksenia的作品，可以透過Instagram的訊息功能，向她訂製專屬於貓主子的美食照，還能上她在Redbubble開設的網路商店，將你喜歡的圖片作為版畫、T-shirt、馬克杯，將貓主子遍布在生活中。

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字喵星人美食照藝術家貓奴
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