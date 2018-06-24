台東志航空軍基地7/14開放 一睹虎式風采

（中央社記者游凱翔台北24日電）空軍司令部今天表示，台東志航基地7月14日將開放營區讓民眾參觀，空軍司令部將以虎斑為主軸彩繪F-5戰機，象徵基地孕育的小老虎，堅守崗位、捍衛領空，讓民眾一睹虎式風采。

空軍司令部表示，7月14日上午9時至下午4時台東志航空軍營區將開放，特別以虎斑為主軸彩繪F-5戰機，象徵基地所孕育出的小老虎，堅守崗位、捍衛領空，並配合戰備需求，機身、機翼為低視度虎斑迷彩；直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩，以突顯老虎勇猛頑強，卻又不失活潑。

空軍司令部指出，台灣籍民眾可持身分證查驗身分後入場，不需預約；但外籍人士必須在6月30日前（以郵戳為憑），檢附人員國籍、護照影印本（內含護照號碼、姓名、性別、出生年月日等），郵寄至台東郵政90333號信箱辦理，獲核准後才能入營，不開放臨時申請。