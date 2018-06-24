救溺未穿制服被檢討　消防小隊長嗆：要處分請自便！

根據被 PO 上臉書社團「爆料公社」的對話截圖可見，因為救人沒穿制服恐遭到懲處的蔡曜任表示：「沒有自請處分我盡全力在第一時間救人，要簽處分請自便」、「我知道服儀規定，請處分吧！」而長官也回：「照辦！從嚴議處！」、「靜候佳音！」蔡曜任則回道：「等你！」沒想到長官又回他：「嗆我是吧！」、「請注意發言用詞」最後蔡則回：「沒嗆，請處分是你的權利，我只能承受」。

本月 9 日，一名劉姓男子前往澎湖望安島浮潛卻不慎溺水，當時消防小隊長蔡曜任等人經過，第一時間加入搶救，但經過媒體報導，長官看到當時的急救照片，表示蔡曜任值勤未著制服，應予以懲處；對此，蔡曜任則不服回嗆：「救人能等一秒嗎？」、「要簽處分請自便！」



▲消防小隊長蔡曜任與長官在 LINE 上的對話截圖曝光。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.6.24）

事後蔡曜任也在個人粉絲專頁「阿任的想像天地」中表示：「對我來說救人一秒都不能等！」並強調正是因為身為救護員所以了解時間的重要性，「一天只有兩三個警消上班，每次都要連上好幾天班，一天 24 小時幾乎都在第一時間出勤的待命狀態，不像本島可以換班備勤，難道是要同一件制服穿一整天？」、「我講道理，處分事小，但此風不可長，我跳出來後果會自負」；最後他更感嘆：「別再扯那些『同仁請勿亂發言，以免影響公司形象』誰胡亂發言了？又是誰在破壞機關形象了？用處分來恐嚇大家閉嘴嗎？」

澎湖縣消防局副局長許文光對此則回應，獎懲一碼歸一碼，該懲處就會懲處。消防局從未否定救人的辛勞，不過值勤時穿制服是基本，這樣民眾才能辨識；況且其他單位如海巡、警察等都有穿制服，對小隊長的邏輯難以理解，也質疑蔡曜任這種嗆長官的態度，如何能夠勝任小隊長幹部職務？