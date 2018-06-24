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金曲慶功／老闆犒賞爽送50杯珍奶　許書豪先開喝到茫

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/24 14:51
▲許書豪在金曲獎典禮結束後舉辦慶功宴。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.24）
▲許書豪在金曲獎典禮結束後舉辦慶功宴。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.24）

第29屆金曲獎在23日晚間圓滿落幕，陳奕迅成為今年的歌王，而與眾多實力派唱將共同入圍「最佳國語男歌手」的許書豪，雖然沒有獲獎，但還是典禮結束後舉辦慶功宴，與工作人員放鬆，並感謝團隊一直以來的努力。

許書豪在慶功宴上提到：「今晚坐在搖滾區看整場典禮進行，又和眾多歌王坐在一起真的興奮，對我來說這樣的體驗已經是得獎了。」此外，愛吃甜食的許書豪，這陣子為了金曲獎走紅毯，要穿上帥氣西裝，特別忌口、戒甜食，老闆為了犒賞他，特地送上50杯珍珠奶茶，讓他一次喝個夠。


▲老闆為犒賞許書豪的辛苦節食，送上50杯珍奶讓他喝到撐。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.24）

慶功宴一直到快三點才結束，老闆陳威全喊話：「今晚要喝多少酒都可以！」許書豪當晚也破例開喝，「我只要一喝酒就會臉紅，隔天還會浮腫，所以已經一陣子沒有喝酒了。」除此之外，他還笑說：「慶功宴結束回家後家人都睡覺了，現在也還躺在床上，所以還沒有機會跟他們講到話，但是朋友們都有傳簡訊鼓勵我，連一些平常沒有在注意音樂的朋友都因為在電視上看到金曲獎典禮轉播，發現原來我有入圍，特地傳簡訊給我。雖然沒有得獎，但對我來這真的是很難得的經驗，我還有跟小宇說我很喜歡他的專輯！真的很榮幸可以跟這些前輩一起參加今年的盛事，下次再遇到他們就可以上前打招呼了。」

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字金曲29金曲獎慶功宴許書豪
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