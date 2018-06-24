金曲慶功／老闆犒賞爽送50杯珍奶　許書豪先開喝到茫

第29屆金曲獎在23日晚間圓滿落幕，陳奕迅成為今年的歌王，而與眾多實力派唱將共同入圍「最佳國語男歌手」的許書豪，雖然沒有獲獎，但還是典禮結束後舉辦慶功宴，與工作人員放鬆，並感謝團隊一直以來的努力。

許書豪在慶功宴上提到：「今晚坐在搖滾區看整場典禮進行，又和眾多歌王坐在一起真的興奮，對我來說這樣的體驗已經是得獎了。」此外，愛吃甜食的許書豪，這陣子為了金曲獎走紅毯，要穿上帥氣西裝，特別忌口、戒甜食，老闆為了犒賞他，特地送上50杯珍珠奶茶，讓他一次喝個夠。



▲老闆為犒賞許書豪的辛苦節食，送上50杯珍奶讓他喝到撐。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.24）