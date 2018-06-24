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中央社

趕走白宮發言人惹議 餐廳老闆霸氣喊不後悔

中央社2018/06/24 14:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天表示在維吉尼亞州一家餐廳被要求離開，理由是她替美國總統川普效力。餐廳老闆還原事發經過，還表示不後悔將桑德斯趕出餐廳。

「華盛頓郵報」（WP）報導， 紅母雞（Red Hen）餐廳老闆威金森（Stephanie Wilkinson）說：「如果從頭來過，我還是會照樣趕人。」

餐廳服務生佛里-舒茲（Jaike Foley-Schultz）昨天在臉書上寫說：「我總共只服務桑德斯2分鐘，之後我老闆就請她離開。」

他的留言被網友瘋傳，美國樂壇維權人士且做過外交工作的季爾莫（Brennan Gilmore）將截圖上傳推特，可見字條上寫著86，然後下方列著桑德斯的名字。86是一種俗稱，意指拒絕往來戶。

桑德斯今天推文證實被趕。她寫道：「維吉尼亞州列星頓（Lexington）紅母雞餐廳老闆昨晚要求我離去，理由是我替美國總統川普（@POTUS）效力，我很有禮貌地離開。」

她還表示，問題在餐廳老闆不在她本身，「我始終竭盡所能善待人們，包括尊重那些與我意見不同的人，且將會繼續如此做」。

餐廳老闆威金森表示，桑德斯為一個「不人道且不道德的」政府效力，她基於個人道德原則，無法接待像桑德斯這樣一位擁護川普「最殘酷政策」的人。

威金森說：「我不喜歡對立。」

威金森表示，她很多員工是同性戀，而桑德斯擁護川普欲禁止跨性別人士從軍的立場，而且看到這位白宮發言人被問問題時避重就輕，還為川普政府拆散移民家庭的政策辯護。

威金森當時問員工說：「告訴我，你們希望我怎麼做，我可以請她離開。」她說，員工回答「好」。

她接著向桑德斯解釋說：「本餐廳有一套我認為該維護的標準，例如誠實、同理心與合作。我想請妳離開。」

威金森表示，桑德斯隨即回說：「沒關係，我會走。」桑德斯回到座位拿個人物品離開，同桌的人沒被請離開，但仍跟著桑德斯離去，於是服務生把桌上起司拼盤和杯子收走。

威金森說：「他們說要付錢，我說不必，本店請客。」

桑德斯被趕出餐廳的消息一出，掀起正反論戰，有人喊讚也有人指控餐廳老闆歧視。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在推特回說：「莎拉（桑德斯名），妳真是有禮貌。我很遺憾看到妳受到如此對待。」（譯者：盧映孜/核稿：林憬屏）1070624

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