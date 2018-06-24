寶山綠竹筍盛產 邱鏡淳：多纖助消化

（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣寶山鄉的綠竹筍進入盛產期，新竹縣長邱鏡淳推介，寶山綠竹筍甜度、柔嫩度皆屬優良，且含粗纖維、維生素等，有助消化，是健康當令好食材。

新竹縣寶山鄉公所與寶山鄉農會今天在寶山水庫共同舉辦綠竹筍產業文化展售促銷活動，吸引民眾到場試吃、採購。

邱鏡淳到場慰勞農友們，逐一到各攤為農友打氣加油，也同時揮汗協助宣傳行銷，他指出，寶山鄉綠竹筍種植面積約90公頃，總產量約700公噸，為新竹縣之冠。

邱鏡淳表示，寶山鄉內的土質鬆軟，水質純淨，種植出的綠竹筍質地細嫩，口感鮮脆，無論是甜度、柔嫩度皆屬優良，且含粗纖維、維生素等，對工作節奏快、生活壓力大、容易便秘的上班族來說，有助消化，是健康當令好食材。