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〈鉅亨看世界〉萎縮的高跟鞋市場

鉅亨網2018/06/24 15:00
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2011 年 IBM 曾做過一項調查，發現高跟鞋的高度與經濟起伏剛好呈相反走勢：碰到經濟困頓，女生高鞋跟的高度會向上攀升；相反，當經濟起飛，高跟鞋往往會失寵。

IBM 的全球服務部門消費產品專家 Trevor Davis 對此在一篇新聞稿中說道:「通常，在經濟低迷時期，高跟鞋高度更高，並更加華麗時尚，這是消費者幻想和逃脫現實的渴望。」

但受到近代女性意識抬頭，以及近年來運動風氣的盛行和時尚產業對於休閒款式的推波助瀾，女性在各種場合中越來越少穿上高跟鞋，隨著女性生活更加忙碌，通勤趕場甚至下班後到健身房都需要穿著更舒適的鞋子，這意味著高跟鞋市場已經開始出現萎縮的趨勢，鞋商致力於發展舒適度的鞋類品牌相對會有更好的銷售成績，

為順應這個潮流，各時尚精品品牌也競相推出運動休閒款鞋類，例如 Louis Vuitton 在今年推出了火紅的厚底運動鞋 LV Archlight。

據美國零售網站 ThredUp 發布的數據顯示，過去 3 個月裡民眾上網拍賣二手高跟鞋銷售量增加 38%，同期運動鞋銷量成長了 46%，顯示有越來越多的美國女性，開始丟掉鞋櫃裡面的高跟鞋。

根據 NPD Group 調查，2017 年美國市場高跟鞋營收下滑 11%，美國整體運動鞋營收則成長 2% 近 200 億美元，其中女性運動鞋營收大增 37%，Adidas 和 Nike 幾乎占了一半。根據市場研究公司 Edited 數據，2017 年高跟鞋的庫存年增上升率達 28%。

拍賣高跟鞋銷售量 (圖:ThredUp News)

拍賣高跟鞋銷售量 (圖: ThredUp News)

高跟鞋和運動鞋的銷售量 (圖:ThredUp News)
高跟鞋和運動鞋的銷售量 (圖: ThredUp News)

ThredUp 品牌總監 Erin Wallace 在一篇文章中寫道：「我們的數據表明，運動休閒無疑是女性尋求更休閒、舒適鞋類的主流趨勢。」

此外，紐約時報推測，高跟鞋的銷售下滑可能與 #MeToo 世代以及性騷擾的報導有關，現代女性更傾向於選擇為自己著裝，而不是為了取悅男性。

「高跟鞋很不舒服，穿起來很麻煩，而且我走路很快，高跟鞋只會拖累我的速度。」洛杉磯一名女性行銷主管 Amanda Powers 說。

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