〈鉅亨看世界〉萎縮的高跟鞋市場

2011 年 IBM 曾做過一項調查，發現高跟鞋的高度與經濟起伏剛好呈相反走勢：碰到經濟困頓，女生高鞋跟的高度會向上攀升；相反，當經濟起飛，高跟鞋往往會失寵。

IBM 的全球服務部門消費產品專家 Trevor Davis 對此在一篇新聞稿中說道:「通常，在經濟低迷時期，高跟鞋高度更高，並更加華麗時尚，這是消費者幻想和逃脫現實的渴望。」

但受到近代女性意識抬頭，以及近年來運動風氣的盛行和時尚產業對於休閒款式的推波助瀾，女性在各種場合中越來越少穿上高跟鞋，隨著女性生活更加忙碌，通勤趕場甚至下班後到健身房都需要穿著更舒適的鞋子，這意味著高跟鞋市場已經開始出現萎縮的趨勢，鞋商致力於發展舒適度的鞋類品牌相對會有更好的銷售成績，