憲哥神預測喊話茄子蛋來跪拜　談廖人帥比中指這麼說

綜藝大哥吳宗憲今（24）日主持《小明星大跟班》，被問到金曲獎感想，他先是大讚蕭敬騰主持95分，隨即透露自己前幾天已神預測茄子蛋會奪兩項獎，結果分毫不差，他喊話茄子蛋要進棚膜拜自己。至於廖人帥與獎項失之交臂怒比中指一事，他回應，「歷史上比中指、幹譙離開的蠻多人。」

對於廖人帥氣炸表現，吳宗憲表示，「歷史上比中指、幹譙離開的蠻多人，因為藝術是主觀的，那當你不被認同，你代表自己的主觀發言，也是OK的，對啊，請他也不要那麼在意，他以前就是因為世界名畫獲得矚目，不見得一定要得獎啦。」對於茄子蛋成為本屆金曲大贏家之一，他隔空喊話，「你們看憲神有沒有，我看金曲獎入圍者茄子蛋，現場告訴他們，你們會得兩項，節目前幾天已經播出囉，我剛貼了一個文，叫茄子蛋過來膜拜，一進門就要跪拜進來，不不不，好像回來奔喪的，走進來就可以，要喊憲神，太屌了。」對於為何有辦法神預測，他感嘆，「因為評審口味啊，台灣的評審現在為了要讓金曲獎有意義，而做的評判，標準就已經有點歪掉了。」