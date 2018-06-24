憲哥神預測喊話茄子蛋來跪拜　談廖人帥比中指這麼說

綜藝大哥吳宗憲今（24）日主持《小明星大跟班》，被問到金曲獎感想，他先是大讚蕭敬騰主持95分，隨即透露自己前幾天已神預測茄子蛋會奪兩項獎，結果分毫不差，他喊話茄子蛋要進棚膜拜自己。至於廖人帥與獎項失之交臂怒比中指一事，他回應，「歷史上比中指、幹譙離開的蠻多人。」
對於廖人帥氣炸表現，吳宗憲表示，「歷史上比中指、幹譙離開的蠻多人，因為藝術是主觀的，那當你不被認同，你代表自己的主觀發言，也是OK的，對啊，請他也不要那麼在意，他以前就是因為世界名畫獲得矚目，不見得一定要得獎啦。」對於茄子蛋成為本屆金曲大贏家之一，他隔空喊話，「你們看憲神有沒有，我看金曲獎入圍者茄子蛋，現場告訴他們，你們會得兩項，節目前幾天已經播出囉，我剛貼了一個文，叫茄子蛋過來膜拜，一進門就要跪拜進來，不不不，好像回來奔喪的，走進來就可以，要喊憲神，太屌了。」對於為何有辦法神預測，他感嘆，「因為評審口味啊，台灣的評審現在為了要讓金曲獎有意義，而做的評判，標準就已經有點歪掉了。」
▲吳宗憲大讚蕭敬騰金曲主持表現。（圖／中天提供 , 2018.6.24）
談到金曲主持人蕭敬騰的表現，吳宗憲大讚，「看了一下，耶，老蕭不錯喔，我早就預計他不錯，因為沒有太多包袱，他已經醜話講在先，找他講話的話，根本就是與虎謀皮，但他才藝那麼多，尷尬就會變成好笑。」被問到蕭敬騰是否有望邁向主持界，他坦言，「有一朝成名的演員跟歌手，但沒有一朝成名的主持人，所以老蕭好好加油，以後你要把自己的心力好好放在歌唱上，哈哈哈。」話鋒一轉，他隨即爆料，「那價錢不行啦，我沒有接的原因就是因為價錢。」他說完立刻摀住嘴巴，表情逗趣。
對於兒子是否有機會參與金曲獎，他透露，「兒子對金曲獎一點都沒興趣，我發一個文給他，你音樂很厲害又不一定會得獎，我跟他說你自己編曲自己唱，自編、自導、自演，會不會到最後自己聽，然後最後自殺了。」現場一片笑聲，他笑說：「他很氣，說馬的，金曲獎關我什麼事，我說不行啦，還是要入境問俗啦。」
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