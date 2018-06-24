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即時跑馬燈街巷紅毯最帥　許茹芸偷抱打氣不怕拔樁？侯友宜：選舉要選人的心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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藍營鄉長幫蘇貞昌站台　侯友宜：選舉要選人的心

記者陳志仁／新北報導2018/06/24 15:28
▲侯友宜在新北市議會議長蔣根煌、新北市議員蔡淑君、宋明宗及議員參選人蔡健棠的陪同下，點燃起馬炮。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜在新北市議會議長蔣根煌、新北市議員蔡淑君、宋明宗及議員參選人蔡健棠的陪同下，點燃起馬炮。（圖／侯友宜辦公室提供）

新北市五股聚龍宮今（24日）進行祖廟百年北狩平安繞境的儀式，特邀國民黨新北市長參選人侯友宜共襄盛舉；侯友宜表示，自已參選就是希望鄉親都能安居樂業，今天是好日子，希望神明保庇大家打拚，建設更進步。

侯友宜除了參拜祈福所有鄉親平安健康，未來也一定會和議長、議員、里長一起攜手努力外，也在新北市議會議長蔣根煌、新北市議員蔡淑君、宋明宗及議員參選人蔡健棠的陪同下，點燃起馬炮，象徵繞境的儀式開跑；蔣根煌說，「侯友宜一直很關心市政」，並呼籲讓侯友宜做市長，一定可以無縫接軌。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在臉書慶祝「好朋友得獎（董事長樂團獲得第29屆金曲獎的最佳樂團）」，媒體也詢問侯友宜昨（23）日晚是否有關注金曲獎的頒獎？侯友宜指出，自己的偶像蕭煌奇得到最佳台語男歌手獎，「很替他高興」，過去曾經跟蕭煌奇一起辦公益宣導，「很欣賞他！」

蘇貞昌23日出席平溪區的活動，與國民黨籍3位平溪鄉前鄉長王瑞琦、廖德宏、林耀庭熱絡互動的看法？侯友宜認為，朋友在一起是內心的，內心的人不用天天黏在一起，禮貌、表面上對別人的客氣和尊重，是做人的態度，選舉要選人的心，及互相的感覺和態度，如果有被感動，票就不會跑，所以心才是重點。

關鍵字侯友宜五股聚龍宮新北市議會議長蔣根煌蘇貞昌董事長樂團蕭煌奇金曲獎
雙北連線？　蘇貞昌：黨中央安排

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