藍營鄉長幫蘇貞昌站台　侯友宜：選舉要選人的心

新北市五股聚龍宮今（24日）進行祖廟百年北狩平安繞境的儀式，特邀國民黨新北市長參選人侯友宜共襄盛舉；侯友宜表示，自已參選就是希望鄉親都能安居樂業，今天是好日子，希望神明保庇大家打拚，建設更進步。

侯友宜除了參拜祈福所有鄉親平安健康，未來也一定會和議長、議員、里長一起攜手努力外，也在新北市議會議長蔣根煌、新北市議員蔡淑君、宋明宗及議員參選人蔡健棠的陪同下，點燃起馬炮，象徵繞境的儀式開跑；蔣根煌說，「侯友宜一直很關心市政」，並呼籲讓侯友宜做市長，一定可以無縫接軌。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在臉書慶祝「好朋友得獎（董事長樂團獲得第29屆金曲獎的最佳樂團）」，媒體也詢問侯友宜昨（23）日晚是否有關注金曲獎的頒獎？侯友宜指出，自己的偶像蕭煌奇得到最佳台語男歌手獎，「很替他高興」，過去曾經跟蕭煌奇一起辦公益宣導，「很欣賞他！」