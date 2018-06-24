土耳其大選登場 艾爾段掌權15年最大挑戰

世俗主義主宰土耳其多年後，有伊斯蘭淵源的執政黨自2002年開始掌權以來，艾爾段見證土耳其迎來歷史性的重大轉變。不過，批評人士指控這位64歲的強人總統踐踏公民自由、展現獨裁行為。

投票所於格林威治時間5時（台灣時間下午1時）開放、14時關閉，初步結果料將於晚間出爐。土國合格選民人數超過5600萬。

（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）土耳其總統和國會選舉今天登場，現任總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）面臨叱吒政壇15年來最大挑戰，反對派候選人氣勢如虹，他的支持率也因經濟問題重重岌岌可危。

選民同時要選出總統和國會，是土國歷史頭一遭，艾爾段力拚在第一輪出線，及讓執政黨「正義發展黨」（AKP）取得整體多數優勢。

然而，在野黨共和人民黨（CHP）對手殷斯（Muharrem Ince）動員數十萬人舉行大規模集會，陣營來勢洶洶，且反對勢力合體迎戰國會大選，艾爾段能否達成目標啟人疑竇。

民調結果顯示，即使需要進入7月8日第2輪決選，艾爾段仍是聲望最高的候選人，但選情恐比他宣布提前一年半舉行大選時所預期的還要緊繃。

西班牙馬德里智庫艾爾卡諾皇家研究所（ElcanoRoyal Institute）分析家、卡羅斯三世大學（CarlosIII University）兼任教授托伊古爾（Ilke Toygur）說：「儘管現任總統勝算較大，選情可能遠比許多人想得更加緊繃。」

這場選舉賭注極高，因為新產生的總統將是土耳其2017年4月通過艾爾段力挺的總統擴權修憲公投後，頭一位受惠的總統。

艾爾段精通政治修辭，連批評人士也不得不承認，他曾在10多次選舉中脫穎而出，如今正在與經濟持續低迷帶來的重重關卡搏鬥。

土耳其的通貨膨脹率已達兩位數，馬鈴薯和洋蔥等主食價格急劇飆漲，引發各界關注。土國貨幣里拉兌美元今年已重貶約25%。

與此同時，物理教師出身的殷斯猛烈抨擊艾爾段治國之道，還掀出正義發展黨過去曾與伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）組織密切合作這段堪稱是禁忌的歷史。土耳其2016年發生未遂政變，艾爾段指控葛蘭是幕後黑手。

殷斯選前最後幾天在伊茲米爾（Izmir）、安卡拉（Ankara）和伊斯坦堡（Istanbul）3大城市發起大規模集會，承諾打造一個「不一樣的土耳其」。

英國風險分析機構Verisk Maplecroft的中東北非專家史肯納（Anthony Skinner）說：「殷斯的智慧、無畏和他戳穿艾爾段言辭漏洞的能力，以及他與共和人民黨基本盤以外選民建立關係的能耐，都威脅到艾爾段和他的陣營。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070624