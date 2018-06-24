NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈想證明子彈無法射穿書　網紅GG了街巷紅毯最帥　許茹芸偷抱打氣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

土耳其大選登場 艾爾段掌權15年最大挑戰

中央社2018/06/24 14:59
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）土耳其總統和國會選舉今天登場，現任總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）面臨叱吒政壇15年來最大挑戰，反對派候選人氣勢如虹，他的支持率也因經濟問題重重岌岌可危。

投票所於格林威治時間5時（台灣時間下午1時）開放、14時關閉，初步結果料將於晚間出爐。土國合格選民人數超過5600萬。

世俗主義主宰土耳其多年後，有伊斯蘭淵源的執政黨自2002年開始掌權以來，艾爾段見證土耳其迎來歷史性的重大轉變。不過，批評人士指控這位64歲的強人總統踐踏公民自由、展現獨裁行為。

選民同時要選出總統和國會，是土國歷史頭一遭，艾爾段力拚在第一輪出線，及讓執政黨「正義發展黨」（AKP）取得整體多數優勢。

然而，在野黨共和人民黨（CHP）對手殷斯（Muharrem Ince）動員數十萬人舉行大規模集會，陣營來勢洶洶，且反對勢力合體迎戰國會大選，艾爾段能否達成目標啟人疑竇。

民調結果顯示，即使需要進入7月8日第2輪決選，艾爾段仍是聲望最高的候選人，但選情恐比他宣布提前一年半舉行大選時所預期的還要緊繃。

西班牙馬德里智庫艾爾卡諾皇家研究所（ElcanoRoyal Institute）分析家、卡羅斯三世大學（CarlosIII University）兼任教授托伊古爾（Ilke Toygur）說：「儘管現任總統勝算較大，選情可能遠比許多人想得更加緊繃。」

這場選舉賭注極高，因為新產生的總統將是土耳其2017年4月通過艾爾段力挺的總統擴權修憲公投後，頭一位受惠的總統。

艾爾段精通政治修辭，連批評人士也不得不承認，他曾在10多次選舉中脫穎而出，如今正在與經濟持續低迷帶來的重重關卡搏鬥。

土耳其的通貨膨脹率已達兩位數，馬鈴薯和洋蔥等主食價格急劇飆漲，引發各界關注。土國貨幣里拉兌美元今年已重貶約25%。

與此同時，物理教師出身的殷斯猛烈抨擊艾爾段治國之道，還掀出正義發展黨過去曾與伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）組織密切合作這段堪稱是禁忌的歷史。土耳其2016年發生未遂政變，艾爾段指控葛蘭是幕後黑手。

殷斯選前最後幾天在伊茲米爾（Izmir）、安卡拉（Ankara）和伊斯坦堡（Istanbul）3大城市發起大規模集會，承諾打造一個「不一樣的土耳其」。

英國風險分析機構Verisk Maplecroft的中東北非專家史肯納（Anthony Skinner）說：「殷斯的智慧、無畏和他戳穿艾爾段言辭漏洞的能力，以及他與共和人民黨基本盤以外選民建立關係的能耐，都威脅到艾爾段和他的陣營。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070624

台中花博打造積木館 創新結...空污法明天拚三讀 國民黨團...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan