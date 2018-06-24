台中花博打造積木館 創新結合茶花美

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中世界花博將在今年11月3日登場，台中市政府規劃在花博后里森林園區打造積木概念館，運用綠能科技與創新設計結合茶花，重新鏈結自然與生活，實踐環境與建築永續的理念。

台中市政府今天發布新聞稿表示，積木概念館由2020東京奧運主場館建築師隈研吾設計，以天然木頭材料、運用1450個三角積木堆疊搭建，建置兼具環保及舒適的空間，結合茶花打造具特色的藝術裝置，場內展示1554種茶花品種，每月也將依不同花期更換花藝佈展。

台中市經濟發展局指出，積木概念館以積木形式展現「童趣」、木構造展現「綠生活」作為兩大展覽核心精神，運用三角積木作為建築結構與造型，打破直角與水平角度的建築形式，並運用綠能科技與創新設計結合茶花，重新鏈結自然與生活，實踐環境與建築永續的理念。