新鮮人積極卡位 5月青年求職人數增

（中央社記者吳欣紜台北24日電）暑假及畢業季來臨，早鳥打工族與新鮮人已開始為就業做準備，根據勞動部統計，5月青年求職人數較4月成長22.01%，而19歲以下求職人數也成長82.3%。

勞動部公布最新勞動市場需求統計，今年5月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬3995人，較4月成長11.84%，新登記求才人數為11萬4335人，較4月增加1.34%，平均每一位求職者有約1.79個工作機會。

勞動部勞動力發展署指出，以年齡觀察，5月「20-24歲」青年求職人數較4月成長22.01%，而「19歲以下」求職人數也較4月成長82.3%、較去年同期增加17.11%，顯示因應暑假及畢業季來臨，早鳥打工族與新鮮人已提早卡位，為未來進入職場積極做準備。