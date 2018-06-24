中華女壘25日赴美移訓 18場比賽探大陸實力

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華女壘積極備戰接下來的世錦賽和印尼雅加達亞運，明天將啟程赴美移地訓練，此次赴美將於美國盃壘球賽與大陸交手，大陸隊實力成謎，要藉此機會一探大陸隊實力。

2018年企業女子壘球聯賽上半球季賽事今天結束，入選中華女壘隊大名單的球員沒能多做休息，明天將赴美移地訓練，移地訓練前半段將分別在舊金山、亞特蘭大打各打6場比賽，預計一天安排2戰，接著會參加美國盃壘球賽，美國盃預賽有6場比賽，此次赴美至少會打18場比賽、藉比賽磨練。

中華女壘隊總教練楊賢銘表示，此次美國盃中華隊與菲律賓、大陸隊分在同組，日本隊在另外一組，大陸隊近年分成2組，總計40名球員長期在美國集訓，交手機會不多，實力難以評估，為備戰接下來日本世界盃錦標賽、印尼亞運，大陸隊應會派出最佳陣容打美國盃，可以藉此機會一探大陸隊實力。